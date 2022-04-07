解決和平島塞車苦 例假日遊客車禁入居民憑證開始申請

每年5月至10月期間為基隆市和平島地區觀光旺季，但停車空間有限道路狹窄，例假日常塞車且停滯排放廢氣，嚴重影響居民進出及環境品質，將實施例假日汽車交管禁入，為區別地區居民及遊客車輛，發放居民汽車通行證，即起受理申請。

和平島公園是著名觀光景點，每年約5月至10月期間為和平島地區觀光旺季，但停車空間有限且島內單行道多，很多道路狹窄，只要有大型遊覽車一進入，或者遊客車潮多時，例假日經常造成車輛阻塞或停滯道路排放廢氣，影響居民進出及生活環境品質。

為兼顧觀光發展及當地居民生活品質，因和一路停車場已在3月30日啟用，增加302席小汽車位，交通處與相關單位會商及辦理地區說明會後，決定例假日期間，依和平島公園內停車場使用滿場狀況，啟動必要的交通管制措施。

交通處說，第一階段於平一路與和二路口疏導車輛不再進入和平島公園，改停放於和一路及八尺門周邊停車場；第二階段視平一路、和二路及和一路等道路交通壅塞情形，由警察局於和平橋與和一路口啟動交通管制，僅開放持有通行證汽車進入和平島；而和平島公園的委託經營單位，會配合管制時段闢駛接駁車疏運遊客。

即日起於和平島所在地的中正區公所、社寮里、平寮里及和憲里里辦公處4等處地點，受理和平島居民申請汽車通行證，當地里民、公司可攜帶身份證件及汽車行照至里辦公處填寫申請書。