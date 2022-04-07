影／基隆安瀾橋封路施工爆民怨回不了家 市府要求改善

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆安瀾橋封路施工爆民怨回不了家，市府要求改善。記者游明煌／翻攝
基隆安瀾橋封路施工爆民怨回不了家，市府要求改善。記者游明煌／翻攝

基隆市中正區安瀾橋一帶，昨天晚間9點多某包商全面性封路施工，由於未事先公告大批晚間民眾下班有家歸不得，現場交通大亂，引爆民怨。警方獲報到場，雖有施工許可證明，但全面封路影響交通，要求撤除部分交通錐。市府工務處到場了解，認為封路不當，要求改善。

昨晚9點多，基隆市中正路安瀾橋交叉路口，出現大批車潮被擋在路口情況，由於是下班尖峰時間，路口被封車子都過不去，民眾大罵，還有人揚言要提告。

民眾說，施工單位太誇張，整個路口都封住，交通大亂，許多住在正榮街，武昌街和中正路段的民眾有家歸不得，被堵在路上。從台北開回基隆的快捷公車、基隆市公車也過不去，後來管制路口的包商指揮人員才搬開交通錐讓公車通過，民眾大罵有如無政府狀態，即使有施工核准許可，也不能封成這樣。

包商人員表示，挖路工程有核准許可，市警第二分局員警趕至現場，認為當時時間還早，施工路段也還沒開始施工，大批下班民眾被阻擋在路上，包商應有完整疏導或替代路線，貿然封鎖道路不妥，要求先讓民眾通過。

市府工務處養護工程科昨深夜到場，養護工程科表示，已要求工地立即改善，不應全面封閉造成交通受阻。

基隆安瀾橋封路施工爆民怨回不了家，市府要求改善。記者游明煌／翻攝
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基隆 公車 車潮

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