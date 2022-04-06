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提升照護量能 花蓮慈濟內科第二加護病房啟用

中央社 / 花蓮縣6日電

照顧東部地區民眾健康，因應急重症需求，花蓮慈濟醫院今天啟用內科第二加護病房。院長林欣榮說，內科加護病床共30床，大幅提升醫療量能及就醫品質，也守護更多生命。

花蓮慈濟醫院發布訊息，林欣榮表示感謝衛生福利部核可、花蓮縣衛生局支持，增加10床內科加護病床名額；花蓮慈濟醫院是花蓮僅有的重度級急救責任醫院與醫學中心，肩負守護東部民眾生命任務。

內科第二加護病房護理長彭淑敏指出，隨著老年人口增加，內科重症床位需求也增加，內科加護病房原有20床，啟用後增加10床，提升50%資源，不僅能緩解內科重症床位需求，也能減少病人在急診待床時間。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球延燒，台灣疫情近期也逐漸升溫，護理部督導李彥錚指出，病房在設計時，每個病床為獨立空間，配置拉門及負壓設備，可因應疫情需求，隨時轉型為照護重症新冠肺炎個案的「微負壓隔離病房」。

李彥錚說，病房動線規劃為單一路線出入，從病房大門進入，護理人員為病人照護後，進入污物間清潔，從單一路線進入護理站；離開病房時，必須從另一側出口出去，此規劃不僅能保障病人安全，也能保護醫師、護理人員及相關病房工作人員的健康。

花蓮 疫情 慈濟

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