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力麗威斯汀公益捐助100張住宿券義賣 回饋縣民用餐7折

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭力麗威斯汀度假酒店公益行善，今天捐出100張住宿券，提供100個房間給宜蘭聯勸做義賣。記者戴永華／攝影
宜蘭力麗威斯汀度假酒店公益行善，今天捐出100張住宿券，提供100個房間給宜蘭聯勸做義賣。記者戴永華／攝影

宜蘭力麗威斯汀度假酒店是縣政府合作的BOT開發案，酒店自從106營運後致力於公益回饋，每年捐助弱勢者提供免費住宿，今年在縣府媒合下改變方式，由力麗捐出100張住宿券給宜蘭聯勸基金會，再由聯勸義賣，所得捐助回饋給縣內弱勢團體，擴大公益行善效益。

縣長林姿妙今天出席捐贈儀式，感謝力麗酒店帶動地方觀光發展，幫助宜蘭弱勢團體不遺餘力，拋磚引玉吸引更多人共同響應公益。

這次力麗觀光開發股份有限公司除了捐出100張住宿券，董事長蔡宗易進一步宣布回饋「宜蘭縣民獨享優惠」，凡設籍身分證G開頭者，不分平假日晚餐打7折，而且1位縣民最多可以帶9位非縣民用餐，同享7折價，優惠期限到6月底，5月底以前知味西餐廳推出東南亞美食節。

宜蘭縣政府與力麗觀光開發公司於101年6月27日簽約，辦理「員山公園溫泉會館興建、營運、移轉BOT案」，合作打造宜蘭力麗威斯汀度假酒店，並於106年5月13日營運，之前每年回饋的住宿券是送給弱勢者個人，今年捐給宜蘭聯合勸募基金會100張的一泊一食平日住宿券，由基金會辦理義賣擴大募款。

宜蘭聯勸基金會董事長陳耀德說，會把義賣住宿券所得分配給縣內社福機構團體，例如社團法人宜蘭縣自閉症者協會、財團法人私立蘭馨婦幼中心、宜蘭縣愛胰協會等20間社福單位，推展福利服務活動及充實設備，結合公私部門資源擴大關懷弱勢。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店公益行善，今天捐出100張住宿券，提供100個房間給宜蘭聯勸做義賣。記者戴永華／攝影
宜蘭力麗威斯汀度假酒店公益行善，今天捐出100張住宿券，提供100個房間給宜蘭聯勸做義賣。記者戴永華／攝影
設籍宜蘭身分證G開頭的縣民到力麗威斯汀酒店，不分平假日晚餐打7折，1位縣民最多可帶9位非縣民用餐，同享7折價，5月底前知味西餐廳推出東南亞美食節。記者戴永華／攝影
設籍宜蘭身分證G開頭的縣民到力麗威斯汀酒店，不分平假日晚餐打7折，1位縣民最多可帶9位非縣民用餐，同享7折價，5月底前知味西餐廳推出東南亞美食節。記者戴永華／攝影
設籍宜蘭身分證G開頭的縣民到力麗威斯汀酒店，不分平假日晚餐打7折，1位縣民最多可帶9位非縣民用餐，同享7折價，5月底前知味西餐廳推出東南亞美食節。記者戴永華／攝影
設籍宜蘭身分證G開頭的縣民到力麗威斯汀酒店，不分平假日晚餐打7折，1位縣民最多可帶9位非縣民用餐，同享7折價，5月底前知味西餐廳推出東南亞美食節。記者戴永華／攝影
力麗威斯汀度假酒店宣布「宜蘭縣民獨享優惠」，設籍身分證G開頭者，不分平假日晚餐打7折，且1位縣民最多可帶9位非縣民用餐，同享7折價。記者戴永華／攝影
力麗威斯汀度假酒店宣布「宜蘭縣民獨享優惠」，設籍身分證G開頭者，不分平假日晚餐打7折，且1位縣民最多可帶9位非縣民用餐，同享7折價。記者戴永華／攝影

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