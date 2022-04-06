宜蘭傳藝園區4月慶兒童節 看偶戲、闖關考狀元好好玩

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區今年4月整整一個月，推出兒童節系列活動，不只無獨有偶工作室劇團，每天演出2場排灣族神話故事的「太陽之子」，還有「小狀元大冒險」活動，讓小朋友破關斬將、體驗考取狀元的層層關卡。

無獨有偶工作室劇團即日起至4月30日，每天下午1點、4點在臨水劇場，帶來30分鐘「太陽之子」的精彩演出。該劇以真人、杖頭偶的形式呈現排灣族神話故事，講述太陽來到人間生下3顆蛋，其中1顆冒出孩子後，四處玩耍所發生一連串故事。

「小狀元大冒險」活動4月每周六日都有，小朋友可拿著學習單，穿梭園區破關斬，挑戰從童試、鄉試、會試，到殿試考取狀元的辛苦歷程，還能獲得精美小禮物。