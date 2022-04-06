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清明連假前後共6天 台東全面性防疫清消

中央社 / 台東縣6日電

清明節連續假期間和過後共6天，台東縣政府展開全縣防疫消毒，包括景點、公墓納骨塔，地方村里長也發起守護社區大消毒。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，清明連假期間，台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案持續增多、屢創新高，台東目前雖然狀況平穩，但絕對不能掉以輕心，台東縣防疫消毒大隊在縣長饒慶鈴指示下，於清明連假前後共6天進行縣境各地全面清消作業。

特別針對民生熱點、觀光景點、醫療院所、交通場站、夜市、公墓與納骨塔等場所279處加強清消。

饒慶鈴表示，清明4天連假台東湧入返鄉掃墓及遊客人潮，守護台東的環境安全是重要的工作，為讓返鄉縣民及觀光人潮能享有一個安心好環境的假期，除了加強各項防疫措施，台東縣防疫消毒大隊所有清消人員也努力堅守崗位不鬆懈；除了縣府團隊全力備戰外，還要靠大家共同努力注意防疫，才能安心居家。

另外，台東市建興里社區為防止清明連假過後的疫情傳播，今日上午在縣議員王文怡及市民代表蔡政家的協助下，結合在地青農逐街消毒。

在地青農謝欣倚告訴中央社記者，在清明連續假期，許多外縣市的遊客都來花東旅遊，建興里除了是市郊區，也鄰近著名觀光景點知本溫泉，因此也發揮互助精神，在完成社區防疫清消之後，也前往知本溫泉，協助防疫清消，希望大家能共挺時艱，做好自家的保護工作。

王文怡表示，感謝這次熱心的在地青農願意於農忙之餘，協助社區防疫清消工作，自疫情發生之後，在地青農不遺餘力多次協助；她特別提醒大家勤洗手、戴口罩、不隨意趴趴走，逐步踏實做好防疫工作，共同守護村里環境安全，齊心抗疫，用自身行動確保所有人的平安。

台東 青農

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