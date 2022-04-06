花蓮慈濟醫護遭餐廳、外送員歧視 院方籲勿過度恐慌

花蓮慈濟醫院有2名醫師、6名護理師、2名開刀房護理師確診，沒想到竟被部分店家、外送員歧視，拒賣或拒送餐點。院方表示，醫護人員每天都會快篩，只要能出外購物，代表篩檢結果是陰性，請民眾勿過度恐慌。衛生局呼籲，對抗病毒的戰士受傷，請大家給予支持，才能打勝仗。

昨天有網友在臉書社團貼文，指稱因醫護染疫，某些早餐店、餐廳、外送員直接公開拒絕服務，並言語歧視「你們都有病」，要求醫護近期不要光顧。貼文一出，許多網友深感不平，紛紛為醫護加油打氣。

花蓮慈濟醫院院長室醫務秘書李毅說，雖然能理解店家與外送員的想法，不過這波病毒幾乎都是輕症，不必過度恐慌；醫護每天都做快篩，若能出去購物，代表他／她是陰性的，反而是最安全的。醫護為每個生病的病患奮鬥，需要大家的關心，請不要消滅醫護的熱情。

衛生局長朱家祥表示，醫護非常辛苦，卻受到餐廳店家、外送員的歧視，這非常不好，戰場上的戰士受傷，請鄉親支持與鼓勵，才有力氣戰勝病毒。