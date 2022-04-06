快訊

清明放假之必要？專家：應改為彈性放假

台灣獼猴「連結公雞」牠屁毛被拔光亡 專家曝「猴子騎鹿片」點出1關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮慈濟醫護遭餐廳、外送員歧視 院方籲勿過度恐慌

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院今天上午也採檢醫院234名院內員工，許多人一夜都沒有休息。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院今天上午也採檢醫院234名院內員工，許多人一夜都沒有休息。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮慈濟醫院有2名醫師、6名護理師、2名開刀房護理師確診，沒想到竟被部分店家、外送員歧視，拒賣或拒送餐點。院方表示，醫護人員每天都會快篩，只要能出外購物，代表篩檢結果是陰性，請民眾勿過度恐慌。衛生局呼籲，對抗病毒的戰士受傷，請大家給予支持，才能打勝仗。

昨天有網友在臉書社團貼文，指稱因醫護染疫，某些早餐店、餐廳、外送員直接公開拒絕服務，並言語歧視「你們都有病」，要求醫護近期不要光顧。貼文一出，許多網友深感不平，紛紛為醫護加油打氣。

花蓮慈濟醫院院長室醫務秘書李毅說，雖然能理解店家與外送員的想法，不過這波病毒幾乎都是輕症，不必過度恐慌；醫護每天都做快篩，若能出去購物，代表他／她是陰性的，反而是最安全的。醫護為每個生病的病患奮鬥，需要大家的關心，請不要消滅醫護的熱情。

衛生局長朱家祥表示，醫護非常辛苦，卻受到餐廳店家、外送員的歧視，這非常不好，戰場上的戰士受傷，請鄉親支持與鼓勵，才有力氣戰勝病毒。

李毅指出，接獲開刀房護理師確診，昨天深夜立即啟用篩檢站，共採檢68名開刀房醫護，全是陰性，並緊急環境消毒，也完成初步接觸者匡列及造冊；今天上午也採檢醫院234名院內員工，許多人一整夜都沒有休息，力求手術室消毒徹底，並對開刀時程被延後的病患感到抱歉。

有網友在臉書社團貼文，呼籲大家不要獵巫，並感謝醫護的付出。圖／翻攝花蓮同鄉會臉書社團
有網友在臉書社團貼文，呼籲大家不要獵巫，並感謝醫護的付出。圖／翻攝花蓮同鄉會臉書社團
有網友在臉書社團上指稱，因醫護染疫，某些早餐店、餐廳、外送員直接公開拒絕服務，並有言語歧視。圖／翻攝花蓮人臉書社團
有網友在臉書社團上指稱，因醫護染疫，某些早餐店、餐廳、外送員直接公開拒絕服務，並有言語歧視。圖／翻攝花蓮人臉書社團
花蓮慈濟醫院接獲開刀房護理師確診，昨天深夜立即啟用篩檢站，共採檢68名開刀房醫護，全是陰性，並緊急環境消毒。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院接獲開刀房護理師確診，昨天深夜立即啟用篩檢站，共採檢68名開刀房醫護，全是陰性，並緊急環境消毒。圖／花蓮慈濟醫院提供

外送員 衛生局 護理師

延伸閱讀

恐怖！男外送員等餐點時人車倒地 眼睛插入盆栽鐵條

花蓮慈濟確診護理師為醫護打氣 「希望大家不要灰心」

接17份麥當勞套餐！2外送員到場秒棄單「結局神展開」他大崩潰

外送員怨客訂39公斤重瓶裝水難運送 內行人曝「不能說的秘密」

相關新聞

花蓮慈濟醫護遭餐廳、外送員歧視 院方籲勿過度恐慌

花蓮慈濟醫院有2名醫師、6名護理師、2名開刀房護理師確診，沒想到竟被部分店家、外送員歧視，拒賣或拒送餐點。院方表示，醫護...

在地又國際？這個音樂祭辦在台東好聽又好玩

近幾年來，台灣各地興起籌辦音樂節慶活動，相繼蔚為風潮。其中最著名的案例「貢寮國際海洋音樂祭」（Ho-hai-yan Rock Festival），最初原是因為獨立唱片公司角頭音樂的老闆張四十三想要借鑑紐約胡士托音樂節（Woodstock Festival）為藍本

「宜蘭版伯朗大道」彩繪稻田亮相 可愛小鹿遊冬山萌翻

「宜蘭版伯朗大道」的冬山三奇美徑，每年夏天都會有彩繪稻田，今年也不例外，上月中旬插秧完，占地3分地的圖案如今已顯現，是冬...

台東廣原村私地將設光電村民反對 縣府：程序合法

台東縣海端鄉廣原村有私人土地申請設置太陽光電，由於距離村莊約1百公尺，村民憂心破壞景觀及環境，近日掛布條抗議。縣府表示，...

未受疫情影響 花蓮連假住房率9成

花蓮確診人數持續增加，清明連假卻不受疫情影響，住房率仍高達9成，七星潭也有許多遊客欣賞海景。旅宿業者認為，民眾對於確診人...

蘇澳冷泉公園 重新開放

宜蘭蘇澳冷泉公園由公所斥資1.9億元再造，2019年試營運時發現設計疏失，大眾池的出水量僅剩3分之1，再度封園並費時9個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。