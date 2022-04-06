黑椿象逆襲有機水稻 農改場提供有機防治方法

台東縱谷有機稻田遭到黑椿象危害，農委會台東區農業改良場提供淹水和釋放平腹小蜂等有機防治方法。

近來台東關山鎮有機稻田發現許多黑椿象危害，造成水稻葉片捲曲，農委會台東區農業改良場日前提供關山鎮農民「水稻黑椿象有機防治」方法。

台東農改場長陳信言今天告訴中央社記者，關山鎮梓園碾米廠盡心盡力推廣契作農戶進行有機栽培，至今已邁入第2年，有機耕作面積達100公頃。也由於有機耕作完全不使用化學農藥，因此在面臨病蟲害威脅時，管理更加困難。

黑椿象是台灣早期水稻重要害蟲之一，在關山鎮水稻轉行有機栽培後，近年來有逐漸增多的趨勢，需要所有有機栽培農友共同防治，來有效降低危害。

台東農改場助理研究員王誌偉表示，危害嚴重的水稻田區，每株稻叢平均黑椿象成蟲數量可達2.6隻。由於黑椿象成蟲偏好產卵於稻叢基部，可利用田間水位調整，每隔4至5天灌深水1次，每次浸水24小時，持續2至3次，以淹水方式促使卵塊缺氧死亡。

另一方面，台東場協助釋放平腹小蜂（平腹小蜂由苗栗區農業改良場提供），降低卵塊孵化率。若蟲及成蟲可使用99%礦物油乳劑200倍或6%苦參鹼溶液1000倍進行防治，隔7日後再施用1次，連續施用2次，可有效降低蟲口密度。此外，成蟲具有趨光性，夜晚可利用捕蟲燈進行誘殺。

陳信言表示，政府積極推動農藥減量與有機及友善耕作政策，使農業能達到安全、永續、生態的目標，有機栽培在病蟲害管理上可使用的資材不多，唯有瞭解病蟲害的習性，掌握防治關鍵時期，才能有顯著的效果。台東場將更積極投入相關研究，持續協助農業永續發展。