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「宜蘭版伯朗大道」彩繪稻田亮相 可愛小鹿遊冬山萌翻
「宜蘭版伯朗大道」的冬山三奇美徑，每年夏天都會有彩繪稻田，今年也不例外，上月中旬插秧完，占地3分地的圖案如今已顯現，是冬山車站和2隻小鹿的可愛萌樣，吸引不少人站在觀景高台搶拍美照。冬山鄉公所表示，彩稻會持續到6月底才會收割，歡迎民眾趁著好天氣來騎單車、遊冬山。
三奇美徑彩繪稻田2017年起開辦，去年因疫情取消。今年邁入第5年，冬山鄉公所攜手地方創生團隊「斑比山丘」一同設計，響應交通部2022鐵道觀光旅遊年，以冬山車站為發想，將小鹿造型的吉祥物「拉布」與「斑斑」融入其中。
今年的彩稻種植搭配黑、綠、黃3色水稻，冬山鄉公所觀光所長江立偉表示，3月中旬完成插秧，當時秧苗小還看不出層次感，最近整個顏色明顯呈現，接下來會彩繪一旁3層樓高的白色觀景高台，新面貌預計5月底前亮相。另外，旺旺集團的宜蘭食品今年60周年，以在地企業身份與地方農民合作，推出有「60、旺」字樣的彩繪稻田。
揮別清明連假的陰雨綿綿，宜蘭大學無人機教官沈張鴻今天趁著好天氣，特別來飛空拍機。每年都來的他說，這裡是宜蘭唯一沒有電線桿的稻田，放眼望去視野相當棒，從空拍機的角度還能看到龜山島。
彩稻屬於可食地景，5月結穗成金黃色景致，6月底收割，民眾不妨把握好天氣前來走走，與小鹿一同遨遊冬山車站。江立偉建議，可在冬山車站租借單車，騎乘約15分鐘抵達，或搭乘每小時1班次、車程5至10分鐘的免費公車，詳情可上公所官網查詢；自行開車者可將愛車停放奉尊宮，再租單車遨遊宜蘭版伯朗大道。
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