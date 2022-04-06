墜海幻象持續打撈 天空再現機影民眾喊加油

幻象戰機上個月在台東近海墜海，打撈公司將利用海象轉好時加快打撈；另外，「天安特檢」後台東上空今天再出現幻象戰機身影，民眾喊加油。

3月14日空軍新竹聯隊1架幻象戰機於台東墜海，飛官黃重凱跳傘逃生獲救。幻象戰機停飛「天安特檢」後，4月1日恢復正常訓練，今天2架幻象再次飛抵台東上空，進駐志航基地。

「熟悉的聲音又出現了」住在台東市的尤姓民眾說，這幾天又聽到幻象戰機的聲音，「辛苦了，加油」。

另外，有關打撈墜海幻象戰機進度，空軍方面表示，探測船在台東失事點方圓5浬處，上月底接收到黑盒子發出的訊號，並已標定完成，因前幾天東部海象不佳，暫停打撈作業，這幾天海象狀況允許，將持續待打撈，希望盡速完成。