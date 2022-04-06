台東廣原村私地將設光電村民反對 縣府：程序合法

台東縣海端鄉廣原村有私人土地申請設置太陽光電，由於距離村莊約1百公尺，村民憂心破壞景觀及環境，近日掛布條抗議。縣府表示，業者程序申請都符合規定，但希望業者持續與村民溝通。

縣府表示，開發基地為私人土地，不用經部落諮商同意程序，業者前年取得台電核准再生能源發電設備併聯審查意見書，符合農委會該農牧用地得申請變更使用，並歷經多次審核，一切符合相關程序辦理。

不過，基於光電開發能降低附近村民疑慮，縣府要求廠商必須開地方說明會，持續溝通協調。業者也已於去年3月23日在大浦部落活動中心辦理說明會，鄉公所也派員參加。

「光電就在你家附近，你願意嗎？」王姓村民說，這個光電基地離村莊不到1百公尺，整片都是面板，不僅破壞景觀，環境也會受影響。另也有村民說「最怕颱風來，把面板吹壞，甚至吹到村莊內」。