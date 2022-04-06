台東廣原光電近部落村民憂 縣府：程序符合規定

台東縣海端鄉廣原村一處私人土地申請設置太陽光電，村民擔心破壞美麗的淨土和景觀。台東縣政府表示，這件光電案程序都符合規定，不過也希望業者持續與居民溝通。

有業者在廣原村申請設置太陽光電，當地民眾最近在村內掛起布條反對。王姓民眾今天接受中央社記者電話訪問說「我們的部落、一個美麗、綠化、大自然，祖先留下無污染的淨土，上面蓋一大片黑油油的光電太陽能板，與政府推動青年返鄉從農政策，真是一個極度衝擊的對比」。

台東縣政府財政及經濟發展處工商科長高宇徵表示，這起開發案件於109年7月31日前，即取得台灣電力股份有限公司核准再生能源發電設備併聯審查意見書，符合行政院農業委員會於109年7月28日修正「農業用地變更使用審查作業要點」第7點之1但書規定，該農牧用地得申請變更使用。

開發基地為私有地，雖無須經部落諮商同意程序，但為降低附近居民疑慮，台東縣府特別要求廠商必須召開地方說明會，並持續與附近居民積極溝通協調，善盡開發單位敦親睦鄰原則。廠商也已於110年3月23日在大浦部落活動中心辦理說明會，海端鄉公所亦派員參加。

高宇徵表示，這案自108年12月23日申請，110年5月18日核准興辦事業計畫，期間依各相關單位審查意見歷經多次修正，並通過水土保持審核，一切符合相關規定程序辦理。對於光電開發案如有疑義，均可向縣府提出，如有虛偽不實或其他違法情事，縣府得依法撤銷。

高宇徵表示，台東縣政府配合中央能源轉型政策，同時守護台東農地景觀資源，始終從嚴把關與評估光電開發與設置計畫案，傾聽民意並通盤考量環保、景觀與糧食安全，力求平衡發展。

王姓民眾說，業者3月23日才在部落舉辦說明會但這案早已定案了，部落根本無法否決，部落還是堅持不要放光電，距離不到100公尺，嚴重破壞部落景觀；也希望中央能修法，私人土地在一定範圍內也要經過部落諮商同意程序。