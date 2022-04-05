花蓮1確診者解隔離 返家喜迎新生兒

花蓮今天新增10例確診案，外界關心醫療負荷，衛生局長朱家祥說，醫療量能足夠，目前占床率不到5成。1名確診者CT值30以上解隔離，回家迎接昨天出生的新生兒，值得賀喜祝福。

花蓮慈濟醫院因為照護一名確診的外縣市2歲幼童案23740而導致院內感染，目前已有2醫師、3護理師先後確診外，精神科病房4名病人染疫，昨天延伸出1名消防員和1名超商員工感染；另有返鄉大學生、貨運公司員工，加上今天10例，累計確診病例達23例。

對於近日可能增加的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）

確診案例，花蓮醫療量能否負荷，花蓮縣衛生局長朱家祥今天在防疫記者會中表示，相關專責病房最多可收治182人，目前開出73人使用，還有109床未用，占床率不到50%，鄉親不用擔心，一定會提供充分的醫療資源。

朱家祥提及一個好消息。中央流行疫情指揮中心對於有兩次CT值超過30且陰性者，就符合解除隔離條件。花蓮有1例確診的大榮貨運公司員工，兩次檢驗CT值都在30以上且PCR陰性，一早已解隔離回家，他的妻子昨天生產，喜獲麟兒令人開心祝賀。