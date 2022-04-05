對確診人數麻痺？花蓮住宿率達9成 人潮擠滿樂園看台

花蓮確診人數持續增加，清明連假卻不受疫情影響，住宿率仍高達9成，七星潭也有許多遊客欣賞海景。旅宿業者認為，民眾對於確診人數已漸感麻痺，且都有打到第2、3劑疫苗，仍願意到東部旅遊。至於東大門夜市因為下雨天氣不佳，晚上10點多人潮就散去，遊客量減少2、3成。

花蓮縣觀光旅遊民宿協會理事長林文松說，似乎民眾對於確診人數的數字感到麻痺，住宿幾乎沒有受疫情影響，住房率高達9成，只有零星退房，且只要有人退房，就有人補進來；業者也都會要求客人做好實聯制，旅店清消部份也有特別加強。

花蓮東大門福町夜市主委黃家明表示，清明連假天氣降溫又下雨，只要是雨天遊客就會減少、購買慾望低，買氣沒有去年同期好，整體攤商營收不多。東大門夜市依據室外社交距離規定，總容留人數上限為4000人，相信在縣府的管制下，人潮有達到人數控管標準。

黃家明說，雖然疫情攪局，不過民眾都有打疫苗，不擔心像去年染疫易變成重症，夜市都有防疫門、熱顯像儀量體溫、酒精、口罩及面罩都做好，每天都有消毒。

遠雄海洋公園連假期間，同樣不受疫情影響，加上兒童節的加持，每天都有7、8000人入園，多是親子旅遊團，觀看海豚表演座無虛席，園方估計，4天連假入園人數約2萬1000人。