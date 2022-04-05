基隆市公幼全數開辦課後留園服務 嘉惠雙薪和弱勢家庭

基隆市政府教育處今天表示，本學年全市52家公立幼兒園，全數開辦課後留園服務，讓雙薪家庭父母更安心就業，也可減輕弱勢家庭育兒負擔。公幼今年4月30日、5月1日辦理招生登記，有意願家長可預先查詢相關資訊。

教育處說，基隆自2017年起推動公幼課後留園服務，110學年度上、下學期，全市52處公幼全數開課，學期間最少到下午5點，其中42園更服務到下午6點。寒、暑假也從上午8點開辦到下午5或6點， 「只要有一個孩子需要，我們就開課。」

基隆市長林右昌曾宣示，為使雙薪家庭父母安心就業，減輕弱勢家庭育兒負擔， 低收入戶、中低收入戶家庭，還有有突發需求等其他經濟情況特殊生，只要家長告知學校，並檢附相關證明文件或家訪證明，就可透過公幼提出申請，課後留園免費，讓弱勢幼兒就學期間，都能得到妥善照顧。

教育處長杜國正說，全市52所公立幼兒園能持續課後開班實在不容易，各園長、主任及教師功不可沒。與其讓孩子回家「給3C教養」，不如沉浸在老師精心布置的學習園地，基於這樣的信念，才能成就全數開課的佳績，教育從業人員會持續努力做家長的後盾。