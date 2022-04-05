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宜蘭地區今早湧北返車朝 國5恐一路塞到晚上8點

聯合報 / 記者戴永華林佳彣／宜蘭即時報導
國道5號昨天、今天陸續湧現北返車潮。圖／警方提供
國道5號昨天、今天陸續湧現北返車潮。圖／警方提供

今天是清明連假收假日，宜蘭地區好天氣，國道5號、蘇花路廊陸續湧現北返車流。宜蘭警方預估，國5、蘇花路廊北上交通量將達最高峰，國5早上7點就有車潮，恐一路塞到晚間8點。

宜蘭警方說，國5昨天中午開始就湧現大量北返車潮，雪隧一度回堵6.5公里，蘇澳到頭城各交流道都有排隊車陣，頭城交流道、宜4匝道也長達2.5公里，車多緩慢塞到今天凌晨1點多才逐漸紓解。公路總局四工處說，蘇花路廊昨天午後有明顯北上車潮，直到今天凌晨3點趨緩。

警方表示，今天國5北返車流漸增，8點即啟動北上蘇澳至頭城各入口匝道儀控，9點啟動國5北上主線儀控，宜蘭至坪林平均時速約30至40公里，預估塞車狀況會持續到晚間8點。

蘇花路廊方面，四工處指出，今天早上全線順暢，依據過往連假的交通趨勢研判，崇德地區午後會湧現北返車潮，北上沿線的蘇花改東澳端至新澳隧道、南澳市區、觀音谷風隧道、蘇花改和平端至中仁隧道北口、仁水隧道、崇德等處都是易壅塞路段。

今天清明節，宜蘭縣內墓區仍有不少掃墓人、車潮，警方呼籲民眾，配合現場管制措施、員警指揮通行，切勿違規停車影響他人權益，同時提醒用路人，國5蘇澳到頭城北上各入口匝道，下午2點至晚間9點實施高乘載管制。

國道5號今天早上7點出現北返車潮，恐一路塞到晚間8點。圖／取自1968
國道5號今天早上7點出現北返車潮，恐一路塞到晚間8點。圖／取自1968
國道5號昨天、今天陸續湧現北返車潮。圖／警方提供
國道5號昨天、今天陸續湧現北返車潮。圖／警方提供
蘇花路廊今天早上陸續出現北返車潮。圖／警方提供
蘇花路廊今天早上陸續出現北返車潮。圖／警方提供
四工處指出，蘇花路廊今天早上全線順暢，預估崇德地區午後會湧現北返車潮，北上沿線多處都是易壅塞路段，此為南澳市區。圖／警方提供
四工處指出，蘇花路廊今天早上全線順暢，預估崇德地區午後會湧現北返車潮，北上沿線多處都是易壅塞路段，此為南澳市區。圖／警方提供

車潮 宜蘭 蘇花路廊

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