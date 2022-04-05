宜蘭地區今早湧北返車朝 國5恐一路塞到晚上8點

今天是清明連假收假日，宜蘭地區好天氣，國道5號、蘇花路廊陸續湧現北返車流。宜蘭警方預估，國5、蘇花路廊北上交通量將達最高峰，國5早上7點就有車潮，恐一路塞到晚間8點。

宜蘭警方說，國5昨天中午開始就湧現大量北返車潮，雪隧一度回堵6.5公里，蘇澳到頭城各交流道都有排隊車陣，頭城交流道、宜4匝道也長達2.5公里，車多緩慢塞到今天凌晨1點多才逐漸紓解。公路總局四工處說，蘇花路廊昨天午後有明顯北上車潮，直到今天凌晨3點趨緩。

警方表示，今天國5北返車流漸增，8點即啟動北上蘇澳至頭城各入口匝道儀控，9點啟動國5北上主線儀控，宜蘭至坪林平均時速約30至40公里，預估塞車狀況會持續到晚間8點。

蘇花路廊方面，四工處指出，今天早上全線順暢，依據過往連假的交通趨勢研判，崇德地區午後會湧現北返車潮，北上沿線的蘇花改東澳端至新澳隧道、南澳市區、觀音谷風隧道、蘇花改和平端至中仁隧道北口、仁水隧道、崇德等處都是易壅塞路段。