花蓮青梅收成 訪梅園體驗手採樂趣

清明節前後，是花蓮青梅收成時節，梅農向富里鄉農會申請農業師傅協助採收；農會也推出「山遊春宴、享梅好」農村體驗系列活動，帶領遊客深入梅園體驗手採青梅的樂趣。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場日前為富里農業技術團辦理青梅栽培管理訓練及採收實作，選在羅山村的梅園進行，農場主人張容臺指導採收與分級包裝技巧。

先徒手採收大果青梅，剩下的小果再以竹竿敲擊枝條的基部，讓果實脫落，掉入地上預先鋪設的網布裡，用竹竿敲打樹冠外側的梅果，接著再打內側，完成整株的採收。

網布內的梅果裝袋前，先挑除跟著果實一起被打落的大枝條，一袋袋的梅果送入簡易輸送篩選裝置汰除不良果。

根據農糧署東區分署資料，花東地區青梅栽種面積約570公頃，梅園分布於花東縱谷兩側山脈，主要產區包括花蓮縣富里鄉，和台東縣池上鄉、海端鄉、延平鄉、卑南鄉及東河鄉等。

富里鄉是花蓮縣最大的青梅產區，種植面積約70公頃，全部均採有機方式栽種且通過驗證，消費者可以安心購買，同時富里鄉具有多樣地形、農村景觀及豐沛人文內涵，觀光休閒產業發展成熟。

富里鄉農會於產季期間推出「山遊春宴、享梅好」農村體驗系列活動，安排遊客到訪梅園體驗手採青梅，以最新鮮青梅DIY手作脆梅、梅釀、梅醋或梅酒等。

為推動東部青梅產業發展，除青梅的推廣活動，農糧署東區分署並規劃竿採梅廠與農契作收購等多元措施，保證價格契作收購，健全地區產業發展，提升青梅原料供應穩定，同時保障東部梅農合理收益。