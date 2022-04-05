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蘇花路廊午後北返車潮 花蓮警將視交通狀況分流

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
昨天下午蘇花路廊北上車輛多，花蓮警方在崇德管制站採單雙線道分流放行，以紓解車潮。圖／警方提供
昨天下午蘇花路廊北上車輛多，花蓮警方在崇德管制站採單雙線道分流放行，以紓解車潮。圖／警方提供

今天是清明連假最後一天，上午蘇花路廊全線順暢，北返每小時交通量維持約500至600輛，交警在各大路口指揮交通，視車潮情況採取分流措施。公路總局預估，中午過後花蓮崇德地區將湧現北上車潮，今天車流量近1.7萬輛，請用路人提早北返或遵循警方及號誌指示前進。

新城警分局和平副所長張清華表示，昨天蘇花路廊花蓮端，北上有1萬6千餘輛，南下也有近1萬輛車流量，車流量大；預計今天連假最後一天中午過後會出現車潮，可能會有壅塞的狀況，請用路人上路前注意交通狀況，警方視情況，在崇德管制站採取單雙線道分流放行，以紓解車潮，請民眾遵守交通分流指示。

第四區養護工程處指出，截至上午10點，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量為1445輛、花蓮往宜蘭北向為6889輛，車流量最高地點出現在崇德路段，上午9點至10點北上最高量為749輛。在旅行時間方面，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約72分，北上經台9線蘇花改旅行時間約78分。

公路總局依據過往連假疏運交通趨勢研判，中午過後崇德地區將湧現北返車潮，蘇花路廊沿線北上易壅塞路段包括蘇花改和平端至中仁隧道北口、仁水隧道、崇德路段，東澳端至新澳隧道、南澳市區、觀音谷風隧道等也有可能塞車，請用路人及早做好行程規畫，請遵守行車秩序循序漸進。

今天上午蘇花路廊全線順暢，北返每小時交通量維持約500至600輛，花蓮交警在各大路口指揮交通。圖／警方提供
今天上午蘇花路廊全線順暢，北返每小時交通量維持約500至600輛，花蓮交警在各大路口指揮交通。圖／警方提供

車潮 蘇花路廊 花蓮

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