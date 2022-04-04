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宜蘭縣汙水下水道考核評鑑 連續3年蟬聯全國分組第一

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東汙水下水道系統興建營運移轉計畫，曾經榮獲財政部金擘獎。圖／縣府提供
羅東汙水下水道系統興建營運移轉計畫，曾經榮獲財政部金擘獎。圖／縣府提供

宜蘭縣汙水下水道考核評鑑連續3年蟬聯全國分組第一，內政部營建署日前公布「汙水下水道建設計畫考核評鑑」得獎名單，宜蘭在各縣市政府評比的三大面向中，施工及營運兩大項目贏得全國二、三名，總分再度蟬聯分組第一，獲頒表現傑出獎。

宜蘭縣共有6大汙水下水道系統，分別是宜蘭、羅東、頭城、礁溪、蘇澳及三星系統，宜蘭及羅東系統已經陸續接管，頭城及礁溪系統規劃檢討中，蘇澳系統已經向中央爭取建設經費31億元開辦，全縣接管率約34%。

縣政府水利資源處表示，汙水下水道建設是城市進步的象徵，宜蘭縣開辦汙水下水道建設16年多，宜蘭、羅東地區兩大系統最早施設，累積用戶接管超過6萬戶，每天處理約5萬5千公噸生活汙水。

污水下水道建設是施政重點，宜蘭系統在109年及110年分別以「下水汙泥處理碳化示範驗證廠統包工程」及「宜蘭地區水資源回收中心」榮獲行政院公共工程委員會金質獎肯定，而羅東系統109年也以「羅東地區汙水下水道系統興建營運移轉計畫」榮獲財政部金擘獎肯定。

縣政府為持續拓展汙水下水道建設，去年6月向中央爭取建設經費31億元開辦蘇澳汙水下水道系統，將打造一座融入在地人文景色的水資源回收中心，並以近40公里的汙水管線銜接新馬及蘇澳擴大都市計畫區1萬戶民宅的汙水排水設備，目前正在辦理水資源回收中心用地取得作業，預計2026年水資中心建設完成後開始營運。

下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程，曾榮獲行政院公共工程委員會給予金質獎的肯定。圖／縣府提供
下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程，曾榮獲行政院公共工程委員會給予金質獎的肯定。圖／縣府提供

宜蘭 羅東 蘇澳

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