快訊

黃偉哲和確診者足跡重疊 快篩結果出爐

不再公布大眾運輸足跡 北市府曝原因

基隆市1562間教室裝妥冷氣 5月起28℃就可以吹冷氣上課

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市54所國中小1562間教室已安裝冷氣，同步建置校園能源管理系統，學生從5月起就可以吹冷氣上課。圖／基市府提供
基隆市54所國中小1562間教室已安裝冷氣，同步建置校園能源管理系統，學生從5月起就可以吹冷氣上課。圖／基市府提供

基隆市教育處今天表示，校園「班班有冷氣」計畫已投入4億多元經費，採購冷氣並改善學校電力設備，共計裝設3117台冷氣，同步建置校園能源管理系統（EMS），全市54所國中小1562間教室，今年5月起都可以吹冷氣。

教育處說，為了實現「班班有冷氣」計畫，新府向中央爭取到3億5807萬多元補助款，加上自籌9872萬多元，共說投入4億5680萬多元，改善學校電力設備及採購冷氣。全市54所國中小1562間教室，今年5月起都可以吹冷氣，造福全市2萬1千多名國中小學生。

基隆市長林右昌表示，除了班班有冷氣改善學生求學環境，各學校還應搭配細水霧、太陽能板等方式，進行屋頂隔熱、降溫、增加通風，改善校舍環境。

教育處表示，全市國中小校區屋頂開放裝設太陽能板，預計設置容量為1萬6451千瓦，回饋金比例為21%。全市學校年度回饋金約1400萬元 ，全數回饋學校用來改善校園環境設備，提供學生更舒適的學習空間。

教育處長杜國正說，學生作息時間內使用冷氣所產生的電費，由中央全額補助。每年可能出現高溫的5、6、9、10月，上午9點到下午4點室內溫度達28℃，就可分樓層開啟使用。

基市府和台電基隆區處去年底已完成全市學校裝設冷氣及新設電力改善工程，今年3月完成校園能源管理系統安裝，本月將分區進行冷氣及電力壓力測試，5月開始學生上課即可使用冷氣。

基隆市54所國中小1562間教室已安裝冷氣，同步建置校園能源管理系統，學生從5月起就可以吹冷氣上課。圖／基市府提供
基隆市54所國中小1562間教室已安裝冷氣，同步建置校園能源管理系統，學生從5月起就可以吹冷氣上課。圖／基市府提供
基隆市54所國中小1562間教室已安裝冷氣，同步建置校園能源管理系統，學生從5月起就可以吹冷氣上課。圖／基市府提供
基隆市54所國中小1562間教室已安裝冷氣，同步建置校園能源管理系統，學生從5月起就可以吹冷氣上課。圖／基市府提供

班班有冷氣 基隆 高溫

延伸閱讀

很有「港」覺！基隆兒童節好禮雙重送 精采冒險即將登場

基隆公教全數篩 市府：請配合組織安排 勿扣非自願帽子

基隆強迫愛心篩檢？ 公教先領2萬劑：6日前要回報結果

班班有冷氣 蘇貞昌：給全台學童最好的兒童節禮物

相關新聞

宜蘭縣汙水下水道考核評鑑 連續3年蟬聯全國分組第一

宜蘭縣汙水下水道考核評鑑連續3年蟬聯全國分組第一，內政部營建署日前公布「汙水下水道建設計畫考核評鑑」得獎名單，宜蘭在各縣...

基隆市1562間教室裝妥冷氣 5月起28℃就可以吹冷氣上課

基隆市教育處今天表示，校園「班班有冷氣」計畫已投入4億多元經費，採購冷氣並改善學校電力設備，共計裝設3117台冷氣，同步...

花蓮五味屋慶祝兒童節 邀孩子當市集攤主發揮創意

花蓮壽豐鄉豐田「五味屋」是社區孩童與居民的活動場所，每年兒童節都會舉辦系列活動慶祝，今年除了有閱讀、烘焙活動、種植洛神花...

台東杉原灣戲水 開放到9月底

台東擁有全台最長176公里海岸線，戲水勝地杉原灣本月1日起開放至9月30日，台東縣府委請海域安全巡邏團隊進駐；安全巡邏隊...

祖母的花園 117歲拼布被來台

花蓮吉安鄉好客藝術村展出拼布藝術，每件作品都由會員歷經許多日夜、數千數萬針細縫完成，其中一件「祖母的花園」來自美國，是飄...

宜蘭綠博 為彰化特產代言

宜蘭縣府在生態綠舟舉辦綠博活動，今年邀夥伴縣市參展，彰化縣府以「優鮮館」展售農特產、伴手禮及介紹旅遊景點。兩縣市昨共同開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。