基隆市1562間教室裝妥冷氣 5月起28℃就可以吹冷氣上課

基隆市教育處今天表示，校園「班班有冷氣」計畫已投入4億多元經費，採購冷氣並改善學校電力設備，共計裝設3117台冷氣，同步建置校園能源管理系統（EMS），全市54所國中小1562間教室，今年5月起都可以吹冷氣。

教育處說，為了實現「班班有冷氣」計畫，新府向中央爭取到3億5807萬多元補助款，加上自籌9872萬多元，共說投入4億5680萬多元，改善學校電力設備及採購冷氣。全市54所國中小1562間教室，今年5月起都可以吹冷氣，造福全市2萬1千多名國中小學生。

基隆市長林右昌表示，除了班班有冷氣改善學生求學環境，各學校還應搭配細水霧、太陽能板等方式，進行屋頂隔熱、降溫、增加通風，改善校舍環境。

教育處表示，全市國中小校區屋頂開放裝設太陽能板，預計設置容量為1萬6451千瓦，回饋金比例為21%。全市學校年度回饋金約1400萬元 ，全數回饋學校用來改善校園環境設備，提供學生更舒適的學習空間。

教育處長杜國正說，學生作息時間內使用冷氣所產生的電費，由中央全額補助。每年可能出現高溫的5、6、9、10月，上午9點到下午4點室內溫度達28℃，就可分樓層開啟使用。