基隆市1562間教室裝妥冷氣 5月起28℃就可以吹冷氣上課
基隆市教育處今天表示，校園「班班有冷氣」計畫已投入4億多元經費，採購冷氣並改善學校電力設備，共計裝設3117台冷氣，同步建置校園能源管理系統（EMS），全市54所國中小1562間教室，今年5月起都可以吹冷氣。
教育處說，為了實現「班班有冷氣」計畫，新府向中央爭取到3億5807萬多元補助款，加上自籌9872萬多元，共說投入4億5680萬多元，改善學校電力設備及採購冷氣。全市54所國中小1562間教室，今年5月起都可以吹冷氣，造福全市2萬1千多名國中小學生。
基隆市長林右昌表示，除了班班有冷氣改善學生求學環境，各學校還應搭配細水霧、太陽能板等方式，進行屋頂隔熱、降溫、增加通風，改善校舍環境。
教育處表示，全市國中小校區屋頂開放裝設太陽能板，預計設置容量為1萬6451千瓦，回饋金比例為21%。全市學校年度回饋金約1400萬元 ，全數回饋學校用來改善校園環境設備，提供學生更舒適的學習空間。
教育處長杜國正說，學生作息時間內使用冷氣所產生的電費，由中央全額補助。每年可能出現高溫的5、6、9、10月，上午9點到下午4點室內溫度達28℃，就可分樓層開啟使用。
基市府和台電基隆區處去年底已完成全市學校裝設冷氣及新設電力改善工程，今年3月完成校園能源管理系統安裝，本月將分區進行冷氣及電力壓力測試，5月開始學生上課即可使用冷氣。
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