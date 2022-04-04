花蓮五味屋慶祝兒童節 邀孩子當市集攤主發揮創意

花蓮壽豐鄉豐田「五味屋」是社區孩童與居民的活動場所，每年兒童節都會舉辦系列活動慶祝，今年除了有閱讀、烘焙活動、種植洛神花苗株，首次舉辦踏青市集，請孩子擔任「攤主」，自己設計規畫，增進孩童的創意及與人應對能力。

五味屋創辦人、東華大學教授顧瑜君在市集開始前，先舉行「農村的孩子春天要下田」活動，讓孩子及家長們在田野間種下洛神花苗株，希望收成後可製成洛神花蜜餞與大家分享。

在「豐田冊所」旁舉辦的市集中，五味屋特別請孩子擔任「套圈圈（娃娃）」攤位的攤主，整體設計與執行均由孩童發揮創意、自行規畫。小攤主們的招呼非常熱情，吸引不少大人、小孩前往，氣氛熱鬧。顧瑜君說，市集讓在地攤主有機會與外地民眾交流，希望未來能常態舉行。

「豐田冊所」是豐田村裡的公益書店，成立於2015年，是那年五味屋送給孩子的兒童節禮物，裡面有各種二手書及少許新書共近5000冊。

顧瑜君表示，當時考量花蓮木瓜溪以南的地區，缺乏人文書店，期許書店以書為載體，加上在地多元文化活動，豐富孩子視野，並培養孩子經營書店、策展等能力，串起新世代與社區的交流，建立鄉村孩子的信心與勇氣。