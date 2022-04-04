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豐富兒童體驗 花蓮豐田五味屋舉辦踏青市集

中央社 / 花蓮縣4日電

花蓮豐田「五味屋」每年兒童節都為小朋友設計特別的學習、體驗活動，今年首創踏青市集，並安排閱讀、烘焙手作及「農村的孩子春天要下田」等活動，讓假期歡樂又充實。

首次舉辦的市集在微雨中展開，參與人潮不減興致，五味屋小老闆負責的套圈圈很熱門，香包DIY吸引大人、小孩一起動手做。

今天安排假日烘焙時光，烘焙老師南柔伶以五味屋小朋友們種植加工的洛神花為材料，製作健康美味點心，並與慈濟大學醫學院合作傳遞健康飲食觀念。

五味屋創辦人、東華大學教授顧瑜君表示，豐田踏青市集希望未來能常態舉行，讓市集成為鄉村生活的一部分，而且讓在地的攤主有機會與外地來的民眾交流。

豐田早年為日本移民村，現今涵蓋壽豐鄉的豐裡村、豐山村、豐坪村，當地居民以種植稻米、蔬果等為主；豐田火車站前的日式閒置空間「風鼓斗」建築2008年在顧瑜君與社區人士合作下，成立公益二手商店「五味屋」而讓鄉村活絡起來。

顧瑜君指出，2015年成立的「豐田冊所」，位於豐裡村，是當年送給孩子們的兒童節禮物，邁入第7年的「豐田冊所」是村子裡的公益書店，有包羅萬象的二手書及少許新書共近5000冊，營造一個閱讀喝茶的空間，雖然看似遠離塵囂，卻是最貼近鄉村孩子的生活空間。

顧瑜君說，考量花蓮木瓜溪以南，長期缺乏人文書店的刺激，期許書店以書為載體，輔以在地多元的文化活動，創造各種閱讀可能，豐富孩子視野並培養孩子經營書店、策展等能力，以串起新世代與社區的交流，更建立鄉村孩子迎向未來的信心與勇氣。

豐田 烘焙 花蓮

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