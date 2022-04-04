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香港演員來台PCR「戳到爆血」 口罩染血畫面驚悚

連3日破百例 陳時中：打3劑 匡列擬鬆綁

花蓮消防隊員染疫 緊急採檢接觸者均為陰性

中央社 / 花蓮縣3日電

花蓮縣消防局自強分隊一名消防員3日上午因喉嚨痛經快篩後為陽性，立即通報衛生局安排PCR檢測，結果為陽性確診，共匡列17人，晚間採檢曾接觸的13人，PCR檢測結果皆為陰性。

花蓮縣消防局晚間發布訊息表示，目前這名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診隊員已於3日下午前往指定的衛生福利部花蓮醫院治療，其餘上班隊員以及交接班同事共匡列17人，除已返回外縣市掃墓人員由衛生局持續追蹤外，截至3日晚間7時已採檢的13名有接觸史的消防員，PCR檢測結果全數為陰性，讓大家鬆一口氣。

由於時值清明連假期間，同一棟大樓的內勤人員休假未受影響，目前被匡列的17人初步疫調結果，其中7人居家隔離、10人自主健康管理；自強消防隊各項救災救護勤務則由鄰近消防單位相互支援。

至於相關傳播鏈目前正由疫調人員調查中。

消防局長林文瑞表示，參酌疫情初步調查與PCR檢驗結果，晚間8時特別以視訊召開一級主管會議，會中以阻斷未來可能的病毒傳播鏈為首要目標，並確保消防能量最佳化。

具體應變措施包括自4日起外勤的勤休暫時調整為AB二組，勤三休三以減少交班次數並兼顧人員身心負荷，此外考量COVID-19病毒近期在全國各地呈現成長趨勢，為避免癱瘓內勤業務系統，內勤人員自4月6日起實施分組異地辦公。

對於居家隔離及自主健康管理人員配發慈濟基金會捐贈的「靜思本草飲」，盼藉中藥草提升免疫力；各消防隊也配置快篩試劑，消防人員上班期間如身體出現不舒服異狀可隨時檢測，希望有效阻斷病毒傳播鏈。

衛生局 居家隔離 花蓮

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