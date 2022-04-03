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蔡適應：快篩試劑能減少民眾疑慮 避免篩檢站突然爆量

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
立委蔡適應表示，衛生福利部將20萬份家用快篩試劑送到基隆，就是要找出感染源、防止擴散。圖／蔡適應服務處提供
立委蔡適應表示，衛生福利部將20萬份家用快篩試劑送到基隆，就是要找出感染源、防止擴散。圖／蔡適應服務處提供

基隆市長林右昌今天說，要把「類普篩」方案取名為「全民防疫愛心篩檢」計畫。立委蔡適應表示，衛生福利部將20萬份家用快篩試劑送到基隆，就是要建立基隆疫情防控的節點，找出感染源、防止擴散。

蔡適應說，基隆市已經設立多處PCR篩檢站，免費提供PCR篩檢服務，但是對全部市民做PCR篩檢難度很高，所以以全民防疫的概念，提供家用快篩試劑，讓有疑慮的朋友先在家裡檢測，做第一層的自我檢測，減少對於疫情的疑慮，也讓PCR篩檢站的檢測量能得以維持、不會突然爆量。

蔡適應強調，全民防疫愛心篩檢並不是強制性的，對於一般人來說，能夠安心，能夠減少對於疫情的憂慮，才是穩定社會最要緊的事。目前許多數據都顯示，這次流行的病毒株，大部分是無症狀感染者，所以讓大家都能在必要時自我檢測，對於防疫工作是很重要的一環。

蔡適應指出，基隆的三軍總醫院、長庚醫院、部立基隆醫院目前都全力投入防疫工作，他會協助這三間醫院，爭取更多中央資源投入基隆防疫工作。

基隆市長林右昌今天說，明天將公布「類普篩」執行計畫，但建議不要用類普篩的字眼，市府會把這個計畫取名為「全民防疫愛心篩檢」，因為它是屬於自願性的，是民眾自願參與的，所以定位為全民防疫愛心篩檢計畫。

立委蔡適應表示，衛生福利部將20萬份家用快篩試劑送到基隆，就是要找出感染源、防止擴散。圖／蔡適應服務處提供
立委蔡適應表示，衛生福利部將20萬份家用快篩試劑送到基隆，就是要找出感染源、防止擴散。圖／蔡適應服務處提供

基隆 類普篩 蔡適應

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