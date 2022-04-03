快訊

林智勝首戰就開砲 獨占生涯全壘打王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駕車誤闖池上天堂路驚惶摔入田溝 警協助脫困仍開罰

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
黃姓男子駕車進入伯朗大道天堂路，因為緊張摔入田溝。記者卜敏正／翻攝
黃姓男子駕車進入伯朗大道天堂路，因為緊張摔入田溝。記者卜敏正／翻攝

黃姓男子今天駕車載2名同學，到台東池上伯朗大道旅遊，使用GPS導航門進入天堂路管制區後，經遊客才提醒驚覺誤闖天堂路，急著掉頭離開卻摔入水溝，經員警協助才脫困，但警方也依法開罰單，並提醒黃不要再誤闖。

台東縣警局關山分局表示，員警獲報到場處置，發現該車身半側掉落田邊水溝，所幸車內3人均無人受傷，酒測值為0，隨後協助連絡吊車吊起，車輛順利脫困。但因其無通行證仍駛入管制區，員警依「違反道路交通管理處罰條例第60條2項2款」開罰。

關山警察分局說明，池上鄉伯朗大道為「全年管制區」，無持有池上鄉公所所發給之「池上鄉民通行證」者，不得駛入，請依照公告及指揮人員指示行駛，違者依法告發；另清明連續4天假期，預期各大景點將會湧入大批人(車)潮，請注意防疫規定，以維護自身及他人健康安全。

黃姓男子駕車進入伯朗大道天堂路，因為緊張摔入田溝。記者卜敏正／翻攝
黃姓男子駕車進入伯朗大道天堂路，因為緊張摔入田溝。記者卜敏正／翻攝
黃姓男子駕車進入伯朗大道天堂路，因為緊張摔入田溝。記者卜敏正／翻攝
黃姓男子駕車進入伯朗大道天堂路，因為緊張摔入田溝。記者卜敏正／翻攝

伯朗大道 台東 警察

延伸閱讀

時力憂清泉崗產業園區敗部復活 中市：已終止環評

小貨車爆胎甩尾摔進水溝 年輕駕駛平安脫困

北港懷仁街居民受淹水困擾 立委批：水溝都沒有水溝形

八里觀音山軍事管制30年 後天解除「戰備」

相關新聞

駕車誤闖池上天堂路驚惶摔入田溝 警協助脫困仍開罰

黃姓男子今天駕車載2名同學，到台東池上伯朗大道旅遊，使用GPS導航門進入天堂路管制區後，經遊客才提醒驚覺誤闖天堂路，急著...

彰化進駐宜蘭綠博推「優鮮館」兩縣市今為彰化特產代言

宜蘭縣正在生態綠舟舉辦綠博活動，今年邀請夥伴縣市參展，其中彰化縣政府以「優鮮館」展售農特產、伴手禮及介紹旅遊景點。兩縣市...

花蓮慈濟確診護理師為醫護打氣 「希望大家不要灰心」

花蓮慈濟醫院截至目前有5名醫護人員、3名病患確診，慈濟醫院醫務秘書李毅指出，儘管出現院內感染，不過感染源都很明確，已做了...

影／山區連日降雨 台8線117公里路段又坍方阻交通

花蓮山區連日降雨，中橫台8線117.4公里處關原路段持續發生坍方，邊坡土石、樹木滑落至路面上，交通再度中斷。由於現場不定...

她帶來飄洋過海傳百年拼布被 感受手工親情溫暖

用一針一線縫製而成的拼布被，不僅有五顏六色的花布，背後更有家族傳承意涵。花蓮吉安鄉好客藝術村展出拼布藝術，其中一件「祖母...

清明連假第二天出遊潮 宜蘭清水地熱啟動總量管制

清明連假第二天出現開車出遊潮，上午7時起國5南港系統至坪林南下車多，平均時速約60到70公里，午後可能湧現北返車潮；知名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。