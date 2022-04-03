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駕車誤闖池上天堂路驚惶摔入田溝 警協助脫困仍開罰
黃姓男子今天駕車載2名同學，到台東池上伯朗大道旅遊，使用GPS導航門進入天堂路管制區後，經遊客才提醒驚覺誤闖天堂路，急著掉頭離開卻摔入水溝，經員警協助才脫困，但警方也依法開罰單，並提醒黃不要再誤闖。
台東縣警局關山分局表示，員警獲報到場處置，發現該車身半側掉落田邊水溝，所幸車內3人均無人受傷，酒測值為0，隨後協助連絡吊車吊起，車輛順利脫困。但因其無通行證仍駛入管制區，員警依「違反道路交通管理處罰條例第60條2項2款」開罰。
關山警察分局說明，池上鄉伯朗大道為「全年管制區」，無持有池上鄉公所所發給之「池上鄉民通行證」者，不得駛入，請依照公告及指揮人員指示行駛，違者依法告發；另清明連續4天假期，預期各大景點將會湧入大批人(車)潮，請注意防疫規定，以維護自身及他人健康安全。
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