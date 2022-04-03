駕車誤闖池上天堂路驚惶摔入田溝 警協助脫困仍開罰

黃姓男子今天駕車載2名同學，到台東池上伯朗大道旅遊，使用GPS導航門進入天堂路管制區後，經遊客才提醒驚覺誤闖天堂路，急著掉頭離開卻摔入水溝，經員警協助才脫困，但警方也依法開罰單，並提醒黃不要再誤闖。

台東縣警局關山分局表示，員警獲報到場處置，發現該車身半側掉落田邊水溝，所幸車內3人均無人受傷，酒測值為0，隨後協助連絡吊車吊起，車輛順利脫困。但因其無通行證仍駛入管制區，員警依「違反道路交通管理處罰條例第60條2項2款」開罰。