花蓮慈濟確診護理師為醫護打氣 「希望大家不要灰心」

花蓮慈濟醫院截至目前有5名醫護人員、3名病患確診，慈濟醫院醫務秘書李毅指出，儘管出現院內感染，不過感染源都很明確，已做了1千多人次的篩檢皆為陰性。有確診護理師寫下「請大家放心」、「謹守照顧好每位病人的責任」，為院內醫護人員打氣，戰勝病毒。

李毅今天在確診個案記者會上表示，新增的確診護理師是急診室的護理師，跟之前確診的2位護理師有過接觸，感染源明確；她之前採檢陰性，可能是潛伏期，確診後症狀輕微，截至目前針對匡列的人，已做了1千多人次的篩檢，都是陰性。

李毅說，這波疫情爆發後，很多醫護人員犧牲假日都沒有回家，更有許多醫護自願回到醫院照顧隔離病人。確診的護理師特別用LINE寫下打氣的話，「身為急診的第一線護理人員，僅管冒著被感染的風險，仍謹守照顧好每位病人的青任」，表示會好好接受治療，「希望大家不要因此灰心，繼續用心照護每位需要的病人」，為其他醫護人員加油，盼能早日戰勝病毒。