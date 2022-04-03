影／山區連日降雨 台8線117公里路段又坍方阻交通

花蓮山區連日降雨，中橫台8線117.4公里處關原路段持續發生坍方，邊坡土石、樹木滑落至路面上，交通再度中斷。由於現場不定時有落石，公路總局太魯閣工務段待命搶修，請用路人非必要勿前往中橫路段，避免遭遇危險。

自3月27日台8線117公里處坍方後，受降雨影響，1周內該處出現大大小小的落石，交通也跟著封閉、開放。今天該路段又發生坍方，根據現場的影片，除了土石掉落外，還有抓不住土地的樹木往下掉，搶修的工務段人員趕緊走避，險象環生。

太魯閣工務段指出，今天上午11點42分，台8線117.4公里關原災害搶修路段，再度發生坍方及持續間歇落石情形，目前道路阻斷，緊急封閉114.6公里至152.7公里關原至洛韶路段。因邊坡含水量高且仍有繼續向上抽坍潛勢，現場搶修人員、機械待命搶修中，落石緩和將立即展開搶修。