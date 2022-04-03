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她帶來飄洋過海傳百年拼布被 感受手工親情溫暖

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣拼布藝術協會推出「布藝針情 縫畫吉安」聯展，每件作品都是由會員歷經無數日夜、數千數萬針細縫完成。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣拼布藝術協會推出「布藝針情 縫畫吉安」聯展，每件作品都是由會員歷經無數日夜、數千數萬針細縫完成。圖／吉安鄉公所提供

用一針一線縫製而成的拼布被，不僅有五顏六色的花布，背後更有家族傳承意涵。花蓮吉安鄉好客藝術村展出拼布藝術，其中一件「祖母的花園」來自美國，是難得的傳家寶，飄洋過海已傳承4代，有117年的歷史，讓人感受手工藝創作的質感與溫暖。

花蓮縣拼布藝術協會推出「布藝針情 縫畫吉安」聯展，即日起至5月1日在吉安鄉好客藝術村展出，每件作品都是由會員歷經無數日夜、數千數萬針細縫完成，別出心裁的設計，呈現作者的美感與文化。

現場展出的拼布創作，有如名畫般的巨幅拼布被、縫製出原民傳統服飾圖樣，並延伸拼布技藝縫製成布偶、背包、抱枕等，色彩十分鮮艷，都是創作者們細心拼湊出來，創造力與手工耐力令人佩服。

其中最有歷史價值的是來自美國的拼布被，布滿六角形圖案被命名為「祖母的花園」，美國籍學員Lynn Opitz-Hsiao表示，這是由曾祖母親手縫製送給她的雙胞胎奶奶，1件在美國，這件則是由奶奶親送給她，已傳承4代，因此她特別向老師學習拼布技藝，盼透過自己的手，將這份感動的心意向下傳承。

花蓮縣拼布藝術協會理事長潘旦雲說，投入拼布教學工作20餘年，不僅帶領婦女朋友們習得一技之長，更致力於拼布技藝的傳承與推廣，展現繽紛多樣的拼布創作。

吉安鄉長游淑貞表示，拼布手創藝術有曾祖母飄洋過海的布被、64歲老奶奶收藏一甲子的小蓋被，展露出溫暖的生命情感，邀請鄉親前往欣賞由各種顏色、元素所組成的生活藝術。

花蓮吉安鄉好客藝術村展出拼布藝術，延伸拼布技藝縫製成布偶、背包、抱枕等，色彩十分鮮艷。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉好客藝術村展出拼布藝術，延伸拼布技藝縫製成布偶、背包、抱枕等，色彩十分鮮艷。圖／吉安鄉公所提供
來自美國的拼布被，布滿六角形圖案被命名為「祖母的花園」，美國籍學員Lynn Opitz-Hsiao表示，這件是奶奶親送給她，已傳承4代。圖／吉安鄉公所提供
來自美國的拼布被，布滿六角形圖案被命名為「祖母的花園」，美國籍學員Lynn Opitz-Hsiao表示，這件是奶奶親送給她，已傳承4代。圖／吉安鄉公所提供
現場展出的拼布創作，有如名畫般的巨幅拼布被、縫製出原民傳統服飾圖樣，呈現作者的美感與文化。圖／吉安鄉公所提供
現場展出的拼布創作，有如名畫般的巨幅拼布被、縫製出原民傳統服飾圖樣，呈現作者的美感與文化。圖／吉安鄉公所提供

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