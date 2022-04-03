基隆確診人數增加 環保局今天清消 7個行政區跑了6個區

基隆市新冠肺炎確診個案快速增加，環保局依據疫情指揮中心通報資訊，今天出動人車前往街道清潔消毒。全市7個行政區中，有6區排在清消範圍，今天僅安樂區未納入。

基隆市確診人數不斷攀升，傳今天也將爆量。環保局排定兩組人車出勤清潔消毒，上午9點起在信義區義六路1-47號雙向沿線。中山區復興路259巷全線。仁愛區愛三路49巷周邊沿線。中正區中正路30~62號沿線、304~348號雙向沿線、766~822號雙向沿線。

下午1點半開始清潔清毒區域為暖暖區源遠路156~188號雙向沿線、暖暖區親水公園周邊。七堵區南興市場周邊、八德路2之15~11號雙向沿線及仁愛區南榮公墓周邊區域。

環保局表示，今天出動的機具為車載式大砲型噴霧消毒機，沿著街道噴灑消毒，另準備車載式噴霧消毒機、背負式噴霧消毒機備用。 基隆市新冠肺炎確診個案快速增加，環保局今天出動人車在街道清潔消毒。圖／基隆市環保局提供

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