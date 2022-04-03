基隆確診人數增加 環保局今天清消 7個行政區跑了6個區
基隆市新冠肺炎確診個案快速增加，環保局依據疫情指揮中心通報資訊，今天出動人車前往街道清潔消毒。全市7個行政區中，有6區排在清消範圍，今天僅安樂區未納入。
基隆市確診人數不斷攀升，傳今天也將爆量。環保局排定兩組人車出勤清潔消毒，上午9點起在信義區義六路1-47號雙向沿線。中山區復興路259巷全線。仁愛區愛三路49巷周邊沿線。中正區中正路30~62號沿線、304~348號雙向沿線、766~822號雙向沿線。
下午1點半開始清潔清毒區域為暖暖區源遠路156~188號雙向沿線、暖暖區親水公園周邊。七堵區南興市場周邊、八德路2之15~11號雙向沿線及仁愛區南榮公墓周邊區域。
環保局表示，今天出動的機具為車載式大砲型噴霧消毒機，沿著街道噴灑消毒，另準備車載式噴霧消毒機、背負式噴霧消毒機備用。
疫情快報
▪【疫情專題】4月2日新增本土160例、境外移入244例 無死亡案例
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言