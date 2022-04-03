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清明連假第二天出遊潮 宜蘭清水地熱啟動總量管制
清明連假第二天出現開車出遊潮，上午7時起國5南港系統至坪林南下車多，平均時速約60到70公里，午後可能湧現北返車潮；知名的清水地熱遊憩區在上午11點8分啟動園區總量管制，控制車輛必須一出一進。
今天出現連假出遊潮，上午9時35分起清水地熱園區已湧入大批遊客，其它例如太平山森林遊樂區、五峰旗風景區、國立傳統藝術中心及冬山河生態綠舟（綠色博覽會）等也都出現車潮。
警方在重要道路、各大墓區、熱門景點及夜市周邊，規劃交通疏導警力維持行車秩序，守護用路人行車安全，呼籲進入宜蘭、羅東及礁溪市區用餐民眾把車停放於外圍停車場，避免進入市區造成壅塞。
國五與蘇花改的路況大致還可以，警方預估今天下午國5將出現首波北返車潮，建議用路人收聽廣播，避開塞車時段。
蘇花路廊南向車流每小時交通量維持約600~700輛，北上交通量200輛左麵右，不過今天下午可能會因地區遊憩影響，在下午4時至6時車多會有北返車潮。四區工程處預估最大北返車潮高峰，將於明天上午11時起陸續湧現，車多壅塞情況恐持續到凌晨。
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