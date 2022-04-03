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拼布被飄洋過海傳承4代 花蓮吉安展出

中央社 / 花蓮縣3日電

拼布被在許多國家都有著長遠歷史，訴說家族故事，花蓮吉安鄉好客藝術村正展出拼布藝術，其中一件是來自美國，飄洋過海傳承4代的拼布被「祖母的花園」作品，令人讚嘆。

花蓮縣拼布藝術協會「布藝針情、縫畫吉安」會員聯展，即日起至5月1日在吉安鄉好客藝術村展出，每一件作品都是由會員歷經無數日夜、數千數萬針細縫完成，別出心裁，繽紛精緻讓人讚嘆不已。

會員們僅利用小小的針和線，就能把一片片五顏六色的花布， 拼湊成漂亮的圖案，在展出近50件作品中，有拼布被，也有裝框的拼布畫，還有布偶、抱枕、提袋等。

其中一件富有歷史價值的拼布被，完成至今已有117年的歷史，是由六角形圖案規律組成名為「祖母的花園」，這是美籍婦人Lynn Opitz-Hsiao拿出傳家寶來參展。

隨夫定居花蓮20多年的Lynn在覽展開幕式上表示，她的曾祖母26歲時親手縫製兩件拼布被，分別送給她的雙胞胎奶奶，奶奶送她一件，珍藏至今；另一件目前在美國。這是傳承4代的親情，因此特別向老師學習拼布技藝，也要藉由自己的手，一針一線將這份感恩、感動的心意向下傳承。

花蓮縣拼布藝術協會理事長潘旦雲指出，投入拼布教學工作20餘年，不僅帶領婦女朋友們習得一技之長，更致力於拼布技藝的傳承與推廣，展現繽紛多樣的拼布創作。

此次和10多名學員共同辦理聯展，展示如名畫般的巨幅拼布被，並延伸拼布技藝縫製成布偶、背包、抱枕等，要分享給大家拼布藝術無限延展的各種可能性，也藉由拼布作品營造出溫馨舒適的居家氛圍，充分展現吉安在地慢活、樂活的生命藝術美學。

花蓮 吉安 美國

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