基隆2處區測開罰嚇阻超速 首日違規件數大幅下降

基隆市台62線西向11.3K至6.2K，及台62甲線北向2號隧道至東海街出口，二處區間測速執法設備4月1日執法首日，各開出12、8張超速違規，與3月11至31日宣導期間平均每日上百件比較，違規情形已大幅下降。

基隆市警察局表示，台62線（速限80公里）貨櫃車、砂石車等大型車多，常因車速快，又未保持安全車距，致發生嚴重交通事故；另台62甲線基隆端東海街口（速限40公里），沿路彎道且坡度大，車輛易因下坡未減速而釀禍。

交通隊副隊長吳誌權說，即便兩路段都設有固定式測速照相桿，但自96年通車以來大小車禍不斷，因二處路段均無避車彎做移動式測速取締，因此擇易超速及肇事路段建置區間測速，期能藉由速度管理有效降低交通事故發生。

上月為宣導期，警局統計3月14至20日共7天，行駛台62線西向偵測車輛數計8萬9752輛、超速違規528件；台62甲線北向偵測車輛數計1萬6371輛、超速違規188件，兩處偵測路段測得最高行駛速度分別為148、92公里。