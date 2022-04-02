影／台東電音趴憑小黃卡入場 饒慶鈴上台快閃5秒

台東縣府今起一連2天在轉運站後方草皮，辦理2022尬電-不夜山海電音派對，在各方憂心疫情中如期舉辦，晚間6時30分開演後，現場觀眾憑小黃卡入場，剛開始僅約200人、大家保持距離，直到9時許不少年輕人入場，「電音趴」逐漸炒熱，縣長饒慶鈴也上場「快閃」5秒下台，讓眾人驚訝不已。

饒慶鈴9時許到場後，在台下遠距離看著熱鬧舞台及台下數百人，詢問了解現場防疫措施，在藝人阿爆上台前的電音節奏中，她以特別來賓身分受邀上台，快速上台和大家打招呼、沒有說話，僅快閃5秒就下台，她離開前笑著表示，這是年輕人的歡樂場合、這樣就好，隨即離開。

台東縣卑南、池上等處，上周接續出現確診者、足跡，地方憂心疫情擴大，得知「電音趴」要續辦，不少人都認為縣府「大膽」，主辦文化處表示，「電音趴」相關防疫計畫已提出核定，除依防疫規定戴口罩、量體溫、手部消毒及實聯制登記。