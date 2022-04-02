兒童節暖心禮 花蓮樸實構果與產銷班請偏鄉童享用牛排
兒童節快到了，花蓮縣玉里鎮印加果產銷班第一班與樸實構果生技公司，聯手請來行動牛排車，深入座落半山腰的卓溪鄉卓樂部落，送給全校35名學童香噴噴又暖心的專屬節日禮物。
玉里印加果產銷班第一班是全台第一個以印加果為名登記的產銷班，成立才2年，班員已從一開始的10幾人，至今逼近50人，栽種面積也從13公頃增加到近50公頃。
產銷班創班班長林昆平說，逾半班員是原住民，平常因忙著務農，少有時間陪伴家人及小孩，也知道偏鄉小朋友幾乎沒機會到餐廳吃牛排，因此這次攜手樸實構果，包了一台行動牛排車開進校園，請全校師生吃牛排，也同時指導小朋友西餐的用餐禮儀，讓物資較匱乏的偏鄉兒童，體驗拿刀叉的感覺，感受兒童節的歡樂氣氛。
卓溪鄉的卓樂國小學生以布農族為主，1到6年級只有35名學生，主辦單位昨天用心將學校禮堂布置為「樸實構果牛排館」，請全校師生共52人吃牛排大餐，並邀請學童上台一起唱歌、跳舞，及玩遊戲、做勞作，提前歡度兒童節。
林昆平也是「樸實構果」創辦人，是土生土長的玉里子弟，畢業於國立台灣科技大學資訊管理研究所，希望將20多年科技業所學，應用在印加果農業栽培上。他說，當時創立品牌的初衷，就是提供新鮮健康的花東農產品，以及回饋鄉里，
卓樂國小校長陳力與林昆平是高中同學，陳力說，林昆平不但創立產銷班，帶動玉里、卓溪農業發展，更連續兩年贊助卓溪鄉立與及卓樂國小兒童節活動，也回饋母校玉里國中，贊助籃球隊球鞋、餐費等，很感謝林昆平對偏鄉的孩子的照顧與用心。
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