營區變身文青新據點 「藝起Fun礁溪」系列活動今登場
宜蘭礁溪的跑馬古道公園，由昔日的明德訓練班營區改造而成，如今搖身一變成當地藝文新據點。宜蘭縣政府文化局今天起推出「藝起Fun礁溪」系列活動，不只童玩節各國紀念品、縣內6個傑出演藝團隊共兩大特展，清明連假、4月與5月每周六還安排兒童劇、馬戲特技等精彩演出，要讓親子在這開心過周末。
跑馬古道公園占地約5公頃，前身明德訓練班過去是軍方管訓單位，以德陽路分成南北營區。縣長林姿妙今天在開幕式上，點亮「藝起Fun礁溪」打卡點，宣布北德陽營區正式開放，希望透過活化場域，提供遊憩新景點，為礁溪注入藝文能量，歡迎全國鄉親來礁溪，齊遊公園、逛展覽、看表演。
今年首度舉辦的「藝起Fun礁溪」，規劃兩大特色主題展覽，童玩節紀念品特展區呈現各國展品，就像迷你世界博物館，其中波蘭小馬車以原比例放大成實體馬車的裝置藝術，更是來訪時不能錯過的打卡熱點；另規劃去年度獲選宜蘭縣傑出演藝團隊的特展區，播放其精彩演出片段，包含笙根蘭陽、宜蘭青少年國樂團等6個團隊。
另外，適逢兒童節的清明連假，蘋果劇團、如果兒童劇團、創造焦點、狂夢藝術等團隊，也推出兒童劇、馬戲特技等精彩節目，與親子一同歡度假期；4月與5月的每周六下午，亦有國內知名團隊的精彩表演，詳情可上宜蘭縣政府文化局官網。
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