快訊

窮運將撿到143萬歸還原主 誠實舉動改變一生

柯文哲要中央講明「與病毒共存或清零」？ 陳時中回應了

再+5 花蓮醫院快篩站延長至4月5日

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
衛福部花蓮醫院因應疫情啟動快篩站，從3月31日至今天中午，不到3天就篩逾2000人。全為陰性。圖／報系資料照片
衛福部花蓮醫院因應疫情啟動快篩站，從3月31日至今天中午，不到3天就篩逾2000人。全為陰性。圖／報系資料照片

花蓮疫情升溫，3天累計有9名確診案例，花蓮縣衛生局因應推出快篩站及疫苗接種站，民眾對快篩十分踴躍，不到3天篩檢2000多人均為陰性，但疫苗接種僅281人。衛生局長朱家祥今天宣布，快篩站延長至5日，也提醒接種才是主動免疫，呼籲儘早施打疫苗。

花蓮慈濟醫院急診室指標個案23539於上月31日確診後，衛生局即刻協調衛福部花蓮醫院，當天至4月2日止，針對上月15日至30日曾進出慈院急診室的民眾快篩。另外，與花蓮衛生所合作，1日起一連5天在花蓮火車站前設置莫德納疫苗接種站，讓18歲以上民眾隨到隨打。

衛生局長朱家祥今天表示，快篩站啟動3天，第一天篩了1197人、第二天4月1日772人，今天到中午12時為107人，不到3天就篩了2076人，全為陰性；相較之下，接種站打氣低迷，昨天51人接種1、2劑，230人接種第3劑，只有281人打疫苗。

朱家祥說，花蓮醫院快篩站原本到今晚6時截止，因社區仍有感染疑慮，決定延長服務3天，3、4、5日中午12時至晚間6時仍可到花蓮醫院明禮路慈愛大樓旁停車場篩檢。

他表示，快篩是被動免疫，唯有接種疫苗才是主動防疫，可降低感染及產生重症的風險，呼籲18歲以上民眾把握機會，到花蓮火車站前站出口接種，一直到5日，每天下午4時至晚間10時都提供服務，攜帶健保卡、身分證和小黃卡就可施打。

花蓮 衛生局 莫德納疫苗

延伸閱讀

慈濟醫院證實院內感染！花蓮確診足跡曝 公正包子、七星潭入列

軍艦案確診者傳染期不在台東 縣府：民眾可放心

農委會活動有足跡清消中 當天蘇貞昌、陳吉仲都曾出席

南投推「防禦性普篩」 有接觸史症狀者可免費快篩

相關新聞

再+5 花蓮醫院快篩站延長至4月5日

花蓮疫情升溫，3天累計有9名確診案例，花蓮縣衛生局因應推出快篩站及疫苗接種站，民眾對快篩十分踴躍，不到3天篩檢2000多...

影／逾千名遊客要去綠島 鄉長：船班增班後仍有空位

台東縣富岡漁港碼頭今天上午湧入爆滿遊客，要搭船到綠島旅遊，船班數也從原本規畫12班增加為18班，綠島鄉長謝賢裕表示，感謝...

清明連假首日 台東富岡港現返鄉出遊人潮

台東昨天風浪大，離島客輪停航一天，今天清明4天連假首日，海象狀況良好，一早富岡港就擠滿返鄉及出遊人潮，綠島及蘭嶼3航班客...

「蘭陽’s貝秀」 蘭博特展915種寶貝

宜蘭縣三面環山、一面臨海，北至大溪漁港、南到南方澳漁港，漁獲豐饒，全台更有超過5成貝類種類是在宜蘭發現。蘭陽博物館今年首...

基隆新增19例 林右昌：加強巡查觀光景點及夜市

基隆市長林右昌今天下午在防疫記者指出，CDC公布20例有1例轉出到宜蘭，與基隆相關的案例新增19例，其中小吃店工作人員有...

「蘭陽’s貝秀」特展今揭幕 一次認識915種貝類

宜蘭縣三面環山、一面臨海，北至大溪漁港、南到南方澳漁港，漁獲豐饒，全台更有超過5成貝類種類是在宜蘭發現。蘭陽博物館今年首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。