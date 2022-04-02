再+5 花蓮醫院快篩站延長至4月5日

花蓮疫情升溫，3天累計有9名確診案例，花蓮縣衛生局因應推出快篩站及疫苗接種站，民眾對快篩十分踴躍，不到3天篩檢2000多人均為陰性，但疫苗接種僅281人。衛生局長朱家祥今天宣布，快篩站延長至5日，也提醒接種才是主動免疫，呼籲儘早施打疫苗。

花蓮慈濟醫院急診室指標個案23539於上月31日確診後，衛生局即刻協調衛福部花蓮醫院，當天至4月2日止，針對上月15日至30日曾進出慈院急診室的民眾快篩。另外，與花蓮衛生所合作，1日起一連5天在花蓮火車站前設置莫德納疫苗接種站，讓18歲以上民眾隨到隨打。

衛生局長朱家祥今天表示，快篩站啟動3天，第一天篩了1197人、第二天4月1日772人，今天到中午12時為107人，不到3天就篩了2076人，全為陰性；相較之下，接種站打氣低迷，昨天51人接種1、2劑，230人接種第3劑，只有281人打疫苗。

朱家祥說，花蓮醫院快篩站原本到今晚6時截止，因社區仍有感染疑慮，決定延長服務3天，3、4、5日中午12時至晚間6時仍可到花蓮醫院明禮路慈愛大樓旁停車場篩檢。

他表示，快篩是被動免疫，唯有接種疫苗才是主動防疫，可降低感染及產生重症的風險，呼籲18歲以上民眾把握機會，到花蓮火車站前站出口接種，一直到5日，每天下午4時至晚間10時都提供服務，攜帶健保卡、身分證和小黃卡就可施打。