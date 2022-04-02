不受疫情影響 清明連假首日花蓮住房率逾8成

清明連假首日，蘇花路廊清晨湧現南下車潮，不受COVID-19疫情影響，花蓮旅宿平均住房率超過8成，旅宿業者表示，啟動加強防疫，落實環境清消、人員實聯制等措施。

公路總局統計，蘇花路廊今天凌晨2時出現南下車潮，上午8時達每小時1300多輛為最高峰，國道5號南下車流量遠高於蘇花路廊道路容量，車潮一度從宜蘭蘇澳回堵至國道5號。

花蓮近日都有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡告訴中央社記者，疫情的確造成約1成退房或延期，但馬上有遊客遞補，連假第1天、第2天住房率維持近9成，影響狀況比想像中更小。

張琄菡說，交通部觀光局推出的國旅券使用期限到4月底，也帶動花蓮4月整體住房率，雖疫情再起，卻不影響民眾出遊計畫，各家業者也加強防疫，有旅館設置防疫門，遊客進入館內前全身消毒。

花蓮民宿協會理事長葉陳錦接受中央社記者採訪指出，連假第1天、第2天民宿住房率超過8成，與往年差不多，因疫情持續，也交代業者加強環境消毒，做好實聯制、戴口罩等防疫措施。

新城警分局發布新聞資料指出，今天起至5日上午7時至下午2時，警方啟動清明掃墓交通疏導工作，其中北埔公墓位於193縣道狹小道路旁，且鄰近七星潭風景區，管制期間193縣道0至6K處禁止甲類大客車進入，全線禁止15噸以上大貨車進入。