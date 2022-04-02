影／逾千名遊客要去綠島 鄉長：船班增班後仍有空位

台東縣富岡漁港碼頭今天上午湧入爆滿遊客，要搭船到綠島旅遊，船班數也從原本規畫12班增加為18班，綠島鄉長謝賢裕表示，感謝各單位協調增班，據了解目前船班還有空位，鄉民應該都能如願返鄉。

綠島日前傳出，清明連假碰上客輪歲修，台東往返綠島船班從每日約20班銳減剩12班，旅外島民擔心連假回不了家，綠島鄉長、民代都呼籲政府幫忙爭取船班；今天上午富岡漁港準備搭船到綠島旅客大排長龍，量額溫後陸續登船，售票中心表示，今天船班共18班，目前尚有空位。

謝賢裕指出，每年春節、清明、中秋連假是鄉民返鄉重要日程，但春節、清明假期比較麻煩，如果遇到天候不佳，很可能船班停駛，鄉民就無法返鄉，像今天原本想請航空公司也增班，但天候不佳、只能作罷。