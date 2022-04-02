清明連假首日 台東富岡港現返鄉出遊人潮

台東昨天風浪大，離島客輪停航一天，今天清明4天連假首日，海象狀況良好，一早富岡港就擠滿返鄉及出遊人潮，綠島及蘭嶼3航班客滿。至於公路部分，南迴公路早上交通順暢，車速維持60至70公里左右，警方預估上午10點過後北上台東方向車流增加。

「好在今天天氣不錯，船班有開。」綠島林姓居民說，昨天停航他很擔心今天會一樣，沒辦法返家掃墓，好在來到富岡漁港，看到今天海況不錯，應該會開船，船公司早上就開始售票，自己也買到票。另來自台中吳姓遊客說，「行程早安排好，不擔心疫情啦！」

今天清明4天連假首日，台東富岡漁港往返綠島、蘭嶼船班正常發船，一早候船室及碼頭湧入返鄉及出遊人潮，大家提著大包小包行李，順利搭上船，上午3航班都班班客滿。另島上業者訂的民生物資，也在碼頭邊卸貨，避免又因天候不佳停航而斷貨。

雖然台東昨天零確診，但船公司仍不敢大意，對每一位登船旅客量體溫，並在登船處放置實聯制QR code，讓旅客掃描完成實聯制登記，才能放行上船。