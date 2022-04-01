基隆新增19例 林右昌：加強巡查觀光景點及夜市

基隆市長林右昌今天下午在防疫記者指出，CDC公布20例有1例轉出到宜蘭，與基隆相關的案例新增19例，其中小吃店工作人員有4例，房仲有2例，二信中學學生有2例，崇右影藝科技大學學生有1例，警察相關1例，另外9例都是原匡列的接觸者發病。

林右昌說，有關海洋大學與南榮國中群聚案，今天沒有確診案例發生，但所有的師生，皆持續每天進行快篩監測中。

小吃店的部分有4例，這是由警察局、衛生局、民政處組成專案小組主動出擊，針對小吃店業者與相關從業人員依掌握名冊拜訪，要求他們出來接受篩檢後驗出確診。在房仲的部分，新增的2例都是案23126的同事，是屬於職場接觸，皆是原本匡列居隔的對象。

二信中學的部分新增2例，是原匡列的接觸者，在快篩監控中陽性，送PCR檢驗確診，也證明每日快篩監控的確有發揮作用。警察群聚案，新增1例是原本被匡列隔離的市警局的會計室主任，他並沒有參加刑事餐會，而是屬於職場的接觸感染，是在匡列居隔期間發病確診。

崇右今天首增1確診案例，學校立即採取措施，包刮全系消毒及快篩，匡列密切接觸者有13名學生及8位老師，另外180人自主健康管理，學校停課到4/10並進行校園大清消，並請所有師生進行自我健康監測。