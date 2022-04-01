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基隆新增19例 林右昌：加強巡查觀光景點及夜市
基隆市長林右昌今天下午在防疫記者指出，CDC公布20例有1例轉出到宜蘭，與基隆相關的案例新增19例，其中小吃店工作人員有4例，房仲有2例，二信中學學生有2例，崇右影藝科技大學學生有1例，警察相關1例，另外9例都是原匡列的接觸者發病。
林右昌說，有關海洋大學與南榮國中群聚案，今天沒有確診案例發生，但所有的師生，皆持續每天進行快篩監測中。
小吃店的部分有4例，這是由警察局、衛生局、民政處組成專案小組主動出擊，針對小吃店業者與相關從業人員依掌握名冊拜訪，要求他們出來接受篩檢後驗出確診。在房仲的部分，新增的2例都是案23126的同事，是屬於職場接觸，皆是原本匡列居隔的對象。
二信中學的部分新增2例，是原匡列的接觸者，在快篩監控中陽性，送PCR檢驗確診，也證明每日快篩監控的確有發揮作用。警察群聚案，新增1例是原本被匡列隔離的市警局的會計室主任，他並沒有參加刑事餐會，而是屬於職場的接觸感染，是在匡列居隔期間發病確診。
崇右今天首增1確診案例，學校立即採取措施，包刮全系消毒及快篩，匡列密切接觸者有13名學生及8位老師，另外180人自主健康管理，學校停課到4/10並進行校園大清消，並請所有師生進行自我健康監測。
林右昌說，除了請產發處與警察局組成的稽查小組每日加強查核小吃店的狀況之外，也指示產發處及觀銷處，針對廟口夜市、愛四路夜市及所有觀光景點，進行加強的巡查，呼籲民眾做好防疫工作，並下令請市內所有的餐廳，加強宣導，禁止逐桌敬酒；離開座位就要馬上戴好口罩；確實做好人流的管制。
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