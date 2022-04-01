「蘭陽’s貝秀」特展今揭幕 一次認識915種貝類

宜蘭縣三面環山、一面臨海，北至大溪漁港、南到南方澳漁港，漁獲豐饒，全台更有超過5成貝類種類是在宜蘭發現。蘭陽博物館今年首度舉辦「蘭陽’s貝秀」特展，即日起至11月15日，以五大主題展示多款奇形怪狀的世界貝類、宜蘭發現新物種、長毛的蝸牛，以及絕種貝類等915種標本。

「蘭陽’s貝秀」特展今天揭幕，主題有貝類的世界、貝在蘭陽、看見貝世界、貝與人，以及貝遊世界。展覽將宜蘭在地貝類，融入山、平原、海的大自然場景，民眾可學習田野調查、採集認識貝類，觀察海水、淡水與陸地3個生態缸的貝類，甚至學會分辨烏賊、花枝、雙殼貝的左右殼等知識。

縣長林姿妙表示，貝類能食用、作為器皿或飾物，在古代也被當作貨幣，因此部首為「貝」的字多與買賣有關。另外，大家常吃的醃蠣仔、螺肉蒜、小卷米粉、五味花枝、蚵仔麵線等美食，都是貝類。

文化局長呂信芳說，貝類範圍廣，包含魷魚、軟絲等許多想像不到的種類。全台貝類種類中，宜蘭就佔超過5成，且縣內11個漁港中，頭城鎮就有8個，因此就地緣關係，選在頭城的蘭陽博物館舉辦貝類特展，同時希望帶動地方觀光產業。