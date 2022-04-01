聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東地檢署將首賣27條黃金 市值近5千萬
前衛生署台東醫院精神科陳姓醫師收回扣案，因陳審判中死亡無罪定讞，其中查扣的27條黃金更3審遭花蓮高分院判決沒收。台東地檢署日前將這批金條囑託行政執行署花蓮分署變價拍賣，預計5月中旬拍賣。
台東地檢署主任檢察官謝長夏說，由於27條黃金數量龐大，如一次標售恐無法吃下金額，屆時可能採分批拍賣，日前已請專業人士鑑定黃金，預計5月中旬拍賣，目前黃金存放在台灣銀行保險庫中保管。
已過世的前衛生署台東立醫院精神科陳姓醫師，遭指控涉嫌從1998年起至2007年間，收取藥商回扣、詐領健保費、販售4級毒品及違反醫師法，被檢方依貪汙罪起訴，法院審理中陳病逝，判無罪定讞。
不過，其查扣不法所得3000多萬元現金和27條黃金，2016年原更2審判並非犯罪所得，不得宣告沒收。檢察官不服提起上訴後，2019年更3審逆轉判決沒收。
據了解，27條黃金成色為9999純黃金，每條重達1公斤，當初成本價近2000餘萬元，如今因金價飆漲，總市值近5000萬元。不僅是台東地檢署首次金條法拍，也是台東法拍史上相當罕見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言