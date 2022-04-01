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台東地檢署將首賣27條黃金 市值近5千萬

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東地檢署囑託行政執行署花蓮分署變價拍賣27條不法黃金條，總市值近5000萬元，預計5月中旬拍賣。記者尤聰光／攝影
台東地檢署囑託行政執行署花蓮分署變價拍賣27條不法黃金條，總市值近5000萬元，預計5月中旬拍賣。記者尤聰光／攝影

前衛生署台東醫院精神科陳姓醫師收回扣案，因陳審判中死亡無罪定讞，其中查扣的27條黃金更3審遭花蓮高分院判決沒收。台東地檢署日前將這批金條囑託行政執行署花蓮分署變價拍賣，預計5月中旬拍賣。

台東地檢署主任檢察官謝長夏說，由於27條黃金數量龐大，如一次標售恐無法吃下金額，屆時可能採分批拍賣，日前已請專業人士鑑定黃金，預計5月中旬拍賣，目前黃金存放在台灣銀行保險庫中保管。

已過世的前衛生署台東立醫院精神科陳姓醫師，遭指控涉嫌從1998年起至2007年間，收取藥商回扣、詐領健保費、販售4級毒品及違反醫師法，被檢方依貪汙罪起訴，法院審理中陳病逝，判無罪定讞。

不過，其查扣不法所得3000多萬元現金和27條黃金，2016年原更2審判並非犯罪所得，不得宣告沒收。檢察官不服提起上訴後，2019年更3審逆轉判決沒收。

據了解，27條黃金成色為9999純黃金，每條重達1公斤，當初成本價近2000餘萬元，如今因金價飆漲，總市值近5000萬元。不僅是台東地檢署首次金條法拍，也是台東法拍史上相當罕見。

台東地檢署主任檢察官謝長夏說，由於27條黃金數量龐大，如一次標售恐無法吃下金額，屆時可能採分批拍賣。記者尤聰光／攝影
台東地檢署主任檢察官謝長夏說，由於27條黃金數量龐大，如一次標售恐無法吃下金額，屆時可能採分批拍賣。記者尤聰光／攝影

台東 醫師 法拍

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