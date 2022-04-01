台東地檢署將首賣27條黃金 市值近5千萬

前衛生署台東醫院精神科陳姓醫師收回扣案，因陳審判中死亡無罪定讞，其中查扣的27條黃金更3審遭花蓮高分院判決沒收。台東地檢署日前將這批金條囑託行政執行署花蓮分署變價拍賣，預計5月中旬拍賣。

台東地檢署主任檢察官謝長夏說，由於27條黃金數量龐大，如一次標售恐無法吃下金額，屆時可能採分批拍賣，日前已請專業人士鑑定黃金，預計5月中旬拍賣，目前黃金存放在台灣銀行保險庫中保管。

已過世的前衛生署台東立醫院精神科陳姓醫師，遭指控涉嫌從1998年起至2007年間，收取藥商回扣、詐領健保費、販售4級毒品及違反醫師法，被檢方依貪汙罪起訴，法院審理中陳病逝，判無罪定讞。

不過，其查扣不法所得3000多萬元現金和27條黃金，2016年原更2審判並非犯罪所得，不得宣告沒收。檢察官不服提起上訴後，2019年更3審逆轉判決沒收。