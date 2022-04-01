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影／「齊心抗疫，基隆加油」 KEELUNG地標點燈亮起來
基隆群聚案擴大，昨天CDC公布基隆群聚案相關新增22例，累計91確診。基隆KEELUNG地標昨天深夜亮起來，寫上「齊心抗疫，基隆加油」，為基隆疫情加油。
位基隆港邊虎仔山半山腰的「KEELUNG」，設置16年來成為基隆市地標，點綴基隆市港夜空。因每天吹海風，地標鏽蝕嚴重，2月熄燈換裝，4月中以全新視覺設計的面貌再亮相，迎接城博會，目前正在測試階段。
昨晚基隆下雨，有民眾發現地標點亮，打出「基隆加油」、「齊心抗疫」字樣，基隆人看到這地標加油的亮燈都覺得好貼心，這地標就像基隆人的101。
市府城市及觀光行銷處長曾姿雯說，昨晚是測試階段，因為疫情的關係，工程師別出心裁設計為基隆加油的字樣，未來會有不同形式的變化。未來的KEELUNG地標不只有日常光影效果，也會在特定節日展演專屬的燈光表演，增添展演精采度，提升基隆夜間景觀層次。屆時，基隆東岸有「基隆塔」、西岸則有嶄新面貌的「KEELUNG地標」，互相輝映。
基隆市府2006年在虎仔山半山腰設置「KEELUNG」7個大型英文字母並裝設燈具，有「基隆好萊塢」之稱。從基隆火車站、基隆港海洋廣場往上看相當醒目，後改為LED七彩燈光，不管是開車或是搭船進港的民眾，只要看到就知道基隆到了，觀景平台可俯視基隆港，看郵輪進出，也是拍照打卡、旅遊亮點。
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