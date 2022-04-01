宜蘭吃火鍋看變臉秀 清明連假3天麻辣霞民生店登場演出

宜蘭羅東鎮公所針對民生市場停車場及廁所整修後，吸引廠商進駐賣店，位於市場3樓的麻辣霞鴛鴦鍋殿除了主打正宗麻辣鍋湯頭，平價消費，最近更推出「四川變臉秀」等演出，桌邊表演讓人叫好又叫座，清明連假3天晚上登場演出，歡迎吃鍋看劇。

麻辣霞鴛鴦鍋殿民生店是宜蘭縣第一家「火鍋超市」，要吃多少拿多少，在物價通膨的時下，每份食材30元到120元花費不多，很適合親子共嘗或朋友聚會，就連無辣不歡的羅東鎮長吳秋齡都很推薦這家的正宗四川麻辣味兒。