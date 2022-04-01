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宜蘭吃火鍋看變臉秀 清明連假3天麻辣霞民生店登場演出

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭第一家推出四川變臉秀的麻辣鍋店，吃鍋看戲，桌邊表演與民眾熱絡互動。記者戴永華／攝影
宜蘭第一家推出四川變臉秀的麻辣鍋店，吃鍋看戲，桌邊表演與民眾熱絡互動。記者戴永華／攝影

宜蘭羅東鎮公所針對民生市場停車場及廁所整修後，吸引廠商進駐賣店，位於市場3樓的麻辣霞鴛鴦鍋殿除了主打正宗麻辣鍋湯頭，平價消費，最近更推出「四川變臉秀」等演出，桌邊表演讓人叫好又叫座，清明連假3天晚上登場演出，歡迎吃鍋看劇。

麻辣霞鴛鴦鍋殿民生店是宜蘭縣第一家「火鍋超市」，要吃多少拿多少，在物價通膨的時下，每份食材30元到120元花費不多，很適合親子共嘗或朋友聚會，就連無辣不歡的羅東鎮長吳秋齡都很推薦這家的正宗四川麻辣味兒。

業者有心把這家店經營更有聲有色，日前安排兩天「四川變臉秀」、雜耍及魔術表演，近距離桌邊演出，吸引整場爆滿，民眾反應熱絡，讓人連想形容是宜蘭版的「海底撈」變臉秀。接下來清明節4月2日至4月4日的3天晚上，更加碼推出四川變臉秀等系列精彩演出，民眾提早電話預訂好位置，方便看好戲。

宜蘭第一家推出四川變臉秀的麻辣鍋店，吃鍋看戲，桌邊表演與民眾熱絡互動。記者戴永華／攝影
宜蘭第一家推出四川變臉秀的麻辣鍋店，吃鍋看戲，桌邊表演與民眾熱絡互動。記者戴永華／攝影
宜蘭羅東鎮民生市場3樓的麻辣霞鴛鴦鍋殿，推出吃鍋看戲，還有雜耍表演。記者戴永華／攝影
宜蘭羅東鎮民生市場3樓的麻辣霞鴛鴦鍋殿，推出吃鍋看戲，還有雜耍表演。記者戴永華／攝影
宜蘭第一家推出四川變臉秀的麻辣鍋店，吃鍋看戲，桌邊表演與民眾熱絡互動。記者戴永華／攝影
宜蘭第一家推出四川變臉秀的麻辣鍋店，吃鍋看戲，桌邊表演與民眾熱絡互動。記者戴永華／攝影

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