今休園清消、人員篩檢均陰 宜蘭綠博4月1日正常開園

宜蘭今天新增確診的舞蹈老師案23499，曾於3月29日到凱旋國小代課，帶學生到宜蘭綠博戶外教學，綠博今天因此休園清消、人員篩檢。主辦單位表示，宜蘭451名工作人員的PCR結果晚間8點出爐，全數陰性，外地的參訪團或廠商目前已回報者均陰性；園區目前處於相對安全狀態，警報解除，「明日正常開園。」

主辦單位說，今天因應足跡重疊事件休園，上、下午各一次清消，並對3月29日與30日入園的工作人員，全數快篩、PCR核酸檢測。初步快篩結果有1男、4女呈現偽陽性反應，PCR篩檢皆為陰性。

第二波PCR結果晚間8點出爐，綠博住在宜蘭的工作人員451名全陰性，而住外地的參訪團或廠商避免跨縣市移動，就近在醫療院所篩檢，目前已回報者均為陰性。

至於曾於3月29日、30日到綠博戶外教學或表演的其他團隊，主辦單位表示，因在戶外、感染風險較低，且案23499表示只和自己的學生在一起，並沒有接觸其他團隊，中央認為應該比照「與確診者足跡重疊」的方式處理。

衛生局已通知這些團隊，實行自主健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請通知宜蘭縣防疫專線03-9357011，或自行到社區篩檢站篩檢。