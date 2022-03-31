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金門也失守...台中婚宴群聚持續延燒 12縣市確診足跡一次看

「每日確診破百不意外」 醫籲：2大方面著手降衝擊

今休園清消、人員篩檢均陰 宜蘭綠博4月1日正常開園

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
綠博今休園一天進行人員篩檢。記者林佳彣／攝影
綠博今休園一天進行人員篩檢。記者林佳彣／攝影

宜蘭今天新增確診的舞蹈老師案23499，曾於3月29日到凱旋國小代課，帶學生到宜蘭綠博戶外教學，綠博今天因此休園清消、人員篩檢。主辦單位表示，宜蘭451名工作人員的PCR結果晚間8點出爐，全數陰性，外地的參訪團或廠商目前已回報者均陰性；園區目前處於相對安全狀態，警報解除，「明日正常開園。」

主辦單位說，今天因應足跡重疊事件休園，上、下午各一次清消，並對3月29日與30日入園的工作人員，全數快篩、PCR核酸檢測。初步快篩結果有1男、4女呈現偽陽性反應，PCR篩檢皆為陰性。

第二波PCR結果晚間8點出爐，綠博住在宜蘭的工作人員451名全陰性，而住外地的參訪團或廠商避免跨縣市移動，就近在醫療院所篩檢，目前已回報者均為陰性。

至於曾於3月29日、30日到綠博戶外教學或表演的其他團隊，主辦單位表示，因在戶外、感染風險較低，且案23499表示只和自己的學生在一起，並沒有接觸其他團隊，中央認為應該比照「與確診者足跡重疊」的方式處理。

衛生局已通知這些團隊，實行自主健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請通知宜蘭縣防疫專線03-9357011，或自行到社區篩檢站篩檢。

主辦單位基於今日全面清消、PCR篩檢全數陰性，宣布綠博4月1日正常開園，歡迎大家前來參訪，同時提醒要戴口罩、勤洗手、盡可能保持1公尺社交距離，有他人在身邊時，請勿脫下口罩拍照等防疫措施。

綠博今天共檢測451名工作人員，晚間8點PCR結果出爐均為陰性。記者林佳彣／攝影
綠博今天共檢測451名工作人員，晚間8點PCR結果出爐均為陰性。記者林佳彣／攝影
冬山鄉公所清潔隊今天到綠博消毒環境。記者林佳彣／攝影
冬山鄉公所清潔隊今天到綠博消毒環境。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博今日全面清消、人員PCR篩檢全數陰性，宜蘭綠博4月1日正常開園。圖／取自臉書「宜蘭綠色博覽會」
宜蘭綠博今日全面清消、人員PCR篩檢全數陰性，宜蘭綠博4月1日正常開園。圖／取自臉書「宜蘭綠色博覽會」

宜蘭 口罩

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