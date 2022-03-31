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清明連假免費上太平山、搭蹦蹦車 12歲以下最多省220元
清明4天連假適逢兒童節，林務局祭出暢遊太平山國家森林遊樂區的兩大好康，12歲以下兒童在這期間入園免門票，還能免費搭乘蹦蹦車。
蹦蹦車是遊樂區內的高人氣遊樂設施，民眾在蹦蹦車站售票站購票後，從太平山車站搭乘出發，沿途欣賞高聳林木、呼吸芬多精，最後抵達茂興車站，可在茂興懷舊步道走走。
林務局清明連假推好康，12歲以下兒童可免費入園、搭乘蹦蹦車，每個孩子最多能為家長省下220元的門票和車票。
由於蹦蹦車是單軌運行，每日僅行駛8個班次，因此座位有限；羅東林管處提醒，家長須在現場購票並出示孩童證件，車票銷售情形可至官網或電洽車站查詢，也建議搭乘當天提早購票，以免向隅。
4天連假期間，遊樂區每日凌晨4點開園，且有車輛動態總量管制1000台，若達上限將採一進一出。羅東林管處依據過往經驗，假日車潮高峰落在早上9點至12點，遊客可提早入園以避開人潮。
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