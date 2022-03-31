中興崗哨逾1甲子風華再現 盼帶動部落觀光

過去守護花東鐵路的台東鹿野鄉「中興崗哨」，隨著時代變遷閒置，成為鐵道迷私房景點，經過修復活化，將成部落觀光新據點。

台東縣鹿野鄉中興崗哨位於鹿野溪及卑南溪的匯流口高台處，原為花東鐵道鹿野橋之軍用駐守崗哨，興建約於民國46年間，民國71年因鐵道及橋梁改線閒置。

當地的和平社區民眾透過立法委員劉櫂豪爭取經費改造活化，今天舉行落成典禮。地方以隆重儀式迎接喜事，盼帶動地方觀光。劉櫂豪、觀光局縱管處長郭振陵、台東縣長饒慶鈴、台東觀光協會理事長潘貴蘭等人獲邀參加。

劉櫂豪致詞時說，中興崗哨過去因為國防需求駐守花東鐵路，隨著時代變遷，因鐵道及橋梁改線，閒置至今約20、30年，過去幾年來因鐵道迷探索鐵道秘境，中興崗哨拍攝鐵道火車視野角度最佳，周遭景色宜人，探索秘境遊客日增，當地部落盼能將中興崗哨重新修復活化，成為優質觀光景點帶動當地觀光發展。

他說，106年8月他邀集觀光局縱管處、鹿野鄉公所及當地部落耆老會勘中興崗哨，並爭取新台幣412萬元經費改善週邊道路及景觀，並納入鹿野鄉環鄉自行車道，成為自行車休憩點；109年更邀集時任交通部長林佳龍現場會勘，再爭取1162萬元經費做整體設施改善，今天終於落成啟用，在當地部落頭目、耆老及縱管處、鄉公所等見證下，中興崗哨新里程開始。

劉櫂豪表示，中興崗哨具歷史價值，且周遭地理環境優美，也是探索拍攝鐵道火車的最佳視野秘境，而此次縱管處重新修繕整理，設計非常用心，雖然外觀簡約，但是無論是對歷史的高度重視，以及細節巧思，都非常值得肯定；過去中興崗哨肩負著國防任務，未來將朝向觀光休憩，帶動部落產業方向邁進，促進整體效益。

郭振陵表示，中興崗哨目前出租予和平部落，藉由部落族人的守護，帶動周邊經濟發展，未來營業服務項目將以部落特色手作暨工藝品展售及輕食（甜點）餐飲販售為主，縱管處也將加強部落產業輔導及解說人才培育，帶動部落觀光發展，促進整體效益，歡迎有興趣的民眾遊客，一同到訪縱谷嶄新推出的秘境景點。