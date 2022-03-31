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家戶廚餘桶免費送縣民 宜蘭推廚餘回收免分類
有鑒於廚餘常見家戶排出的垃圾之中，宜蘭縣政府為推廣民眾分類，加上去年試營運迄今的宜蘭縣有機廢棄物處理廠，能同時處理生、熟廚餘，因此特別購置17萬8千個家用廚餘桶，4月底前將發送給每一戶縣民。縣府表示，廚餘回收經處理，可製成能種花、種菜的有機培養土，以達到循環經濟之效。
宜蘭縣過往將再利用管道區別為熟廚餘養豬、生廚餘堆肥，並在清潔隊垃圾車後方設置2個桶子，宣導民眾需分類投入，但也造成倒廚餘時些許不便。縣府環保局更發現，家戶排出的垃圾中，裡頭仍有約15%廚餘；由於熟廚餘含有鹽分，若與垃圾一同送進焚化爐燒，會造成爐體、管路等設備受損。
去年9月起試營運的宜蘭縣有機廢棄物處理廠，能同時處理生、熟廚餘。為提升便民措施，免煩惱分類兩者，縣長林姿妙今天宣布，將送每戶縣民一個具有瀝水功能的廚餘桶，請民眾將廚餘瀝完水，再倒入垃圾車的廚餘桶。環保局長黃政釧表示，目前已購置17萬8千個家用廚餘桶，4月底前由清潔隊、村里鄰長協助發送。
環保局指出，清潔隊回收廚餘後，會送至宜蘭縣有機廢棄物處理廠，每1000公斤廚餘經脫水等處理程序，能製成200至300公斤的「沃土黑金」有機培養土，既可種菜又種花，例如種植菜苗，1分地所需300公斤有機培養土，1周後可見其吸收養分、成長良好的成效。民眾可以資源回收物兌換有機培養土，詳情請上環保局官網查詢。
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