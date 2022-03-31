花蓮佐倉公墓A區遷葬 無主先人清明節前安奉新城納骨塔

花蓮市公所致力將禁葬30多年的佐倉公墓活化為運動生活圈，持續將無主墓起掘墓基，趕在清明節前，將212位無主先人的骨灰罈，移請至新城鄉思源樓安奉，為佐倉遷葬畫下完美句點。

位於花蓮市西側的佐倉公墓有A、B、C三區墓地，市公所積極爭取轉型，一方面逐年辦理墓基清查，遷葬私有墓、起掘無主墓基安奉，同時也爭取經費辦理綠美化滿鋪上1萬6000平方公尺的多功能運動草皮，再拓寬聯外道路、改善路燈及排水設施，將原本陰暗墓區，打造為通透明亮、綠草如茵的公園。

經過多年努力，佐倉公墓A區7.6頃土地，今年初完成全區遷葬。市公所趕在清明節前，在佐倉公墓大眾廟舉行無主先人福遷法會，在法師引領下，祭拜後展開一整天的誦經普渡，再由清潔隊員，將暫放在佐倉第一公墓納骨塔的212位無主先人的骨灰罈，小心翼翼搬到車上，在法師引領下，恭敬請至新城鄉思源樓納骨塔安奉。

市公所殯葬管理所長陳柏欣表示，佐倉公墓早期因為缺乏管理，疊葬嚴重，有不少墓基沉陷地下，墓碑破損或字跡模糊不清，或是墓塚被樹木毀壞。市公所辦理墓基清查及遷葬，公告後無人認領、長年沒有後代子孫掃墓的墳墓，就起掘暫置在臨時納骨塔。

市長魏嘉賢說，去年爭取花東永續發展基金辦理安奉作業，近日將無主先人安奉到環境清幽，也有專人維護管理的新城納骨塔，展現花蓮市公所對先人的尊重。