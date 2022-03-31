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和平島302格停車場啟用 遊色彩屋、阿根納有地方停車了
基隆市和平島和鄰近的正濱漁港色彩屋假日湧入觀光客，常因停車位不足衍生交通亂象。市府在進入和平島的和平橋旁國有地，闢建規畫302個小汽車停車位的「和一路停車場」，並在清明節連假前啟用，可望紓緩假日停車問題。
基市府交通處表示，和一路停車場位在和一路、和一路2巷、和平街合圍的區域，經市府和立委蔡適應與國有財產署協調，加上各級民意代表協助爭取，終能闢建。過程中曾因考古需求暫緩，延到今年才加速辦理。
廠商進場完成地坪重鋪、夜間照明、監視器及標誌標線，並設置收費管理系統及車牌辨識等軟硬體設施後，30日舉辦啟用儀式。營運業者表示會評估增設流動廁所可行性，讓停車場服務功能更加完善。
交通處表示，和一路停車場位於和平島觀光廊帶核心區域，鄰近色彩屋、諸聖教堂考古與阿根納造船廠遺址等觀光打卡熱門景點，302個停車位中，有10格身心障礙者專用停車位、10格婦幼專用停車位，可望有效紓解和平島地區居民及假日觀光客停車問題。
基隆市政府2015年至今增闢或輔導增加公民營停車場，總數達9千多個汽、機車停車位。交通處說，將持續評估市有閒置土地闢建停車場，委託民間經營管理，並鼓勵民眾若有閒置私有土地，可向市府申請開闢經營臨時路外公共停車場，解決鄰里社區停車需求問題，地主也會有收入。
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